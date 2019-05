Uživo: De Liht zapalio Johan Krojf arenu!

Ajaks i Totenhem sastaju se u revanšu polufinala Lige šampiona.

UŽIVO:

AJAKS – TOTENHEM 1:0

De Liht 5′

23′- Velika šansa za Totenhem. Ali je uposlio Sona, ali je reprezentativac Južne Koreje šutirao slabo, pravo u Onanu.

6′- Stativu pogađa Son! Prošao je po lijevoj strani i iznenađujuće šutirao, ali je mnogo sreće imao domaći tim.

5′-GOOOOLLL! Matajs De Liht! poslije kornera sa desne strane štoper i kapiten Ajaksa dao je gol.

4′- Odičan udarac Tadića sa 14 metara, brani Loris i korner za Ajaks.

1′-Počeo je meč na “Johan Krojf” areni.

Prije osam dana u Londonu, “kopljanici” su pobijedili golom Van de Beka i sa prednošću čekaju revanš na svom terenu.

Ajaks je u dobroj formi, lider je u domaćem prvenstvu, a prethodnog vikenda je pobjedom nad Viljemom 4:0 osvojio nacionalni Kup.

Totenhem ne blista u posljednje vrijeme, naročito od povrede najboljeg igrača Harija Kejna.

Međutim, sigurno će Poketinov tim učiniti sve da preokrene dvomeč u svoju korist i dođe do finala.

