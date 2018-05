Grizmanov šou u Lionu, Atletiko osvojio pehar

Fudbaleri Atletiko Madrida pobijedili su Marsej 3:0 u finalu Lige Evrope.

Antoan Grizman nije imao milosti prema sunarodnicima. Sa dva gola je sjajni napadač predvodio Atletiko do trećeg trofeja u Ligi Evrope, prvo je kaznio grešku odbrane Marseja, a onda u drugom poluvremenu nakon sjajne akcije, još ljepše potkopao loptu i uvećao na 2:0.

Tačku na meč stavio je Gabi u samom finišu, poslije odličnog dodavanja Kokea.

Marsej je odlično počeo meč, dominirao 20 minuta, imao zicer Žermana. Međutim nakon povrede Pajea koji je u suzama napustio teren sve se promijenilo.

Francuzi su gotovo prestali da vjeruju, bili su bezopasni i tek su u finišu preko Mitroglua priprijetili i pogodili stativu.

Naš Stefan Savić je osvojio trofej, ali u finalu nije dobio šansu. Kolčonerosi su treći put u ovoj deceniji pokorili Ligu Evrope!

tok meča:

Kraj meča, Atletikov treći pehar u Ligi Evrope!

89′ Više nema nikakve nade za Marsej. Gabi je pogodio malu mrežu za 3:0!

81′ Marsej nije mogao ni da zaprijeti, ali su navijači vidjeli tračak nade nakon šuta Mitroglua glavom, međutim unutrašnja stativa.

70′ Nezgodan pokušaj Kokea išao je pod prečku, ali Mandanda šalje u korner.

49′ OPET ON! GRIZMAN! Atletiko leti ka trofeju, a francuski napadač drugim golom večeras, šestim ove sezone u Ligi Evropi vodi svoj tim…

Griezmann has marked every stage with a goal 👏👏👏 Last 32 ✅

Last 16 ✅

Quarter-finals ✅

Semi-finals ✅#UELfinal ✅ pic.twitter.com/vJqwCy5iEt — #UELfinal (@EuropaLeague) May 16, 2018

46′ Nastavljen je meč po pravoj provali oblaka u Lionu.

45′ kraj prvog dijela.

32′ VELIKI peh za MArsej. Izlazi zbog povrede najbolji igrač Paje. Suze sjajnog veziste!

21′ GOLLLL! Grizman pleše na stadionu u Lionu. Kakav kiks odbrane Marseja, a Grizman ne prašta!

Atletico strike first! Antoine Griezmann pounces on the mistake for the 1-0 lead. #UELfinal pic.twitter.com/q2k7emKggO — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 16, 2018

6′ Novi šut ka golu Oblaka, probao je Rami sa 16 metara. Marsej je mnogo opasniji na startu.

4′ Zicer za Žermana nakon sjajnog pasa Pajea, ali loš šut.

1′ Krenuo je meč. Kasnio je početak zbog gustog dima.

Evo i sastava, opet klupa za Stefana Savića.

Španci pokušavaju da nastave svoju dominaciju. Posljednjih godina baš su bez premca.

When it comes to UEFA competitions, this has been Spain's decade. 🇪🇸 Will Atletico Madrid continue the trend? #UELfinal pic.twitter.com/IFKlb18Jfi — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 16, 2018

Vatromet je počeo i prije prvog sudijskog zvižduka.