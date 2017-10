Savić pocrvenio, Atletiko potonuo – Roma pregazila Čelsi

Fudbaleri Mančester junajteda, Pari Sen Žermena i Bajern Minhena obezbijedili su plasman u osminu finala Lige šampiona, dok je madridski Atletiko izgubio gotovo sve šanse da se nađe u eliminacionoj fazi.

To je rezime večerašnjeg programa u elitnom evropskom takmičenju, nakon što su odigrane utakmice 4. kola u grupama A, B, C i D.

Stefan Savić isključen je u meču u kojem su “kolčonerosi” prokockali posljednju priliku da se uključe u borbu za drugo mjesto u grupi C. Karabag je odolio u Madridu (1:1), baš kao što je to bio slučaj u Bakuu.

Najviše razloga za zadovoljstvo ima Roma koja je ubjedljivom pobjedom nad Čelsijem (3:0) preuzela čelnu poziciju. Briljirao je El Šaravi, dvostruki strijelac!

Mančester junajted je bio siguran protiv Benfike (2:0) i na taj način uknjižio četvrtu pobjedu zaredom kojom je obezbijedio prvo mjesto u grupi A. Trijumfom CSKA nad Bazelom (1:2) zakomplikovala se borba za drugu poziciju, pošto oba tima od večeras imaju po šest bodova.

PSŽ je takođe obezbijedio osminu finala deklasiravši Anderleht na Parku Prinčeva 5:0. To je četvrta recka pulena Unaj Emerija, za ukupnu gol razliku 17:0. Bajern je još jednom “odradio” Seltik (2:1) i tako obezbijedio drugu poziciju u grupi B.

Barseloni se prvi put od 2012. godine dogodilo da na utakmici grupne faze ne zatrese protivničku mrežu. Olimpijakos je ostao neporažen (0:0) i upisao prvi bod u grupi D. Kiks Katalonaca nije iskoristio Juventus koji je odigrao 1:1 na gostovanju Sportingu, pa je zaliha Barse u odnosu na “staru damu” ostala tri boda.

Grupa A

Bazel – CSKA Moskva 1:2 (Zufi 32 – Džagoev 65, Vernblum 79)

Mančester junajted – Benfika 2:0 (Svilar ag. 45, Blind pen. 78)

Grupa B

Pari Sen Žermen – Anderleht 5:0 (Verati 30, Nejmar 45+4, Kurzava 52, 72, 78)

Seltik – Bajern Minhen 1:2 (Mekgregor 74 – Koman 22, Martinez 77)

Grupa C

Atletiko Madrid – Karabag 1:1 (Tomas 56 – Mičel 40)

Roma – Čelsi 3:0 (El Šaravi 1, 36, Peroti 63)

Grupa D

Sporting Lisabon – Juventus 1:1 (Cezar 20 – Iguain 79)

Olimpijakos – Barselona 0:0

Tok utakmica:

88.minut – CRVENI KARTON za našeg Stefana Savića.

79.minut – GOOOL u Lisabonu, poravnao je Juve. Iguain nastavlja sa golovima, pošto je nedavno srušio Milan u Seriji A.

79.minut – GOOOL u Švajcarskoj, preokret CSKA! Armejci imaju 2:1 protiv Bazela, a strijelac je Vernblum.

78.minut – GOOOL u Parizu, kakvo veče za Kurzavu. Došao je do het-trika, potop Anderlehta.

52': Layvin Kurzawa ⚽️

58': Layvin Kurzawa ⚽️

72': Layvin Kurzawa ⚽️ Hat-trick from left back. 🔥 pic.twitter.com/siFOvluZZu — Squawka News (@SquawkaNews) October 31, 2017

78.minut – GOOOL na Old Trafordu, Blind je iskoristio penal i duplirao vođstvo Mančestera.

77.minut – GOOOL u Glazgovu, novo vođstvo Bajerna. Havi Martinez se upisao.

74.minut – GOOOL u Glazgovu, izjednačio je i Seltik protiv Bajerna. Mekgregor je krunisao odličnu akciju domaćina.

72.minut – GOOOL na Parku Prinčeva, PSŽ protiv Anderlehta dolazi do prednosti od 4:0. Opet Kurzava.

65.minut – GOOOL na Sent Jakobu, ne predaje se CSKA. Armejci su izjednačili preko Džagoeva.

63.minut – GOOOL u Rimu, kakva predstava “vučice“, ponovo se zatresla mreža Čelsija. Peroti je pogodio za ubjedljivih 3:0.

59.minut – CRVENI KARTON za Pedra Enrikea iz Karabaga.

56.minut – GOOOL u Madridu, budi se Atletiko. Tomas je efektnim udarcem poravnao rezultat, ali “kolčonerosima” ni remi ne znači puno.

52.minut – GOOOL u Parizu, tamo je sve jasno pošto PSŽ dolazi do 3:0. Strijelac je Kurzava.

21:45h – Nastavljeni su mečevi…

POLUVRIJEME: Atletiko je u ozbiljnim problemima, Roma virtuelno preuzima prvu poziciju u grupi. Svi favoriti, izuzev Barse i Juvea, imaju prednost.

45+4.minut – GOOOL u Parizu, Nejmar je duplirao vođstvo PSŽ-a protiv Anderlehta duboko u sudijskom dodatku.

45.minut – GOOOL na Old Trafordu, Mančester junajted ima vođstvo zahvaljujući mladom Svilaru. Naime, Matić je sa 30 metara pogodio stativu, a zatim je lopta pogodila u leđa golmana Benfike i završila u mreži.

40.minut – GOOOL u Madridu, ali ne i za Atletiko kako bi svi očekivali… Poveo je Karabag pogotkom Mičela. Kakvi problemi za Savića i društvo.

36.minut – GOOOL u Rimu, “vučica” je udvostručila prednost protiv Čelsija. Ponovo se potpisao El Šaravi.

32.minut – GOOOL na Sent Jakob parku, vodi Bazel. Zufi se postarao za ovu prednost najprijatnijeg iznenađenja Lige šampiona.

30.minut – GOOOL u Parizu, 1:0 je za PSŽ. Mrežu Anderlehta zatresao je Verati.

22.minut – GOOOL u Glazgovu, raduje se Bajern. Lošu komunikaciju odbrane Seltika snalažljivo je iskoristio Koman.

20.minut – GOOOL u Lisabonu, poveo je Sporting! Vođstvo Portugalcima donio je Cezar koji je iskoristio Bufonov odbitak poslije udarca Martinsa.

15.minut – PENAL za Mančester junajted, potom i promašaj Marsijala. Francuz je uzgred iznudio najstrožiju kaznu, a njegov šut zaustavio je talentovani 18-godišnjak Mile Svilar.

18y 65d – Mile Svilar is the youngest goalkeeper to save a penalty in a Champions League match (18y 65d old). Wall. pic.twitter.com/LyHgtBWgp0 — OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2017

Na Olimpiku smo vidjeli brzi gol i to je u prvih četvrt časa igre jedina promjena.

1.minut – GOOOL u Rimu, vodi Roma! Sjajan pogodak El Šaravija koji je uputio projektil sa distance i matirao Kurtou.

1 – Chelsea have conceded a goal in the opening minute of a competitive game for the first time since December 1st 2013 (Rodriguez). Shocked pic.twitter.com/SKo1vbrGu9 — OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2017

Najava:

Derbi se igra na Olimpiku, rivali su Roma i Čelsi. Londonski klub ima sedam bodova i pobjedom bi obezbijedio osminu finala, s tim što mu ni bod ne bi bio loš.

“Vučica” (5) je pod većim imperativom, a vijesti iz „vječnog grada“ čekaće Atletiko Madrid (2) koji će navijati za Čelsi, a istovremeno biti u obavezi da savlada Karabag sa kojim je remizirao u Azerbejdžanu.

Osim aktuelnog prvaka Engleske, plasman u nokaut fazu večeras bi mogli da obezbijede Mančester junajted, Pari Sen Žermen i Barselona, timovi koji imaju maksimalan učinak.