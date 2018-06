Penal, pa autogol za pobjedu Francuza

Treći dan Svjetskog prvenstva donosi čak četiri meča, a sve zanimljivosti iz Rusije pratite uz CdM. Francuska je u provm meču slavila protiv Australije 2:1.

Francuzi su krenuli pobjedom, ali nijesu ubijedili javnost u kvalitet da idu do kraja.

Prvi gol dali su iz penala preko Grizmana, a taj momenat donio je i korišćenje VAR tehnologije prvi put na prvenstvu.

Australija je uzvratila iz penala preko Jedinaka, nakon što je Umtiti igrao rukom bez ikakve potrebe.

Ipak Francuzi su dočekali pobjednički momenat. Poslije dobre akcije imali su mnogo sreće. Gol je pripisan Pogbi, ali je zaslužniji defanzivac Australije Behić koji je usmjerio loptu pod prečku za konačnih 2:1.

U drugom meču grupe od 18 sati sastaju se Peru i Danska.

tok meča:

96′ Gotovo je, Francuska ima tri boda.

90′ Pet minuta nadoknade!

81′ GOLLL odlična akcija Francuza, ali nije takva završnica bila. Pogba je htio da dribla, a lopta se odbila ka golu uz pomoć Behića!

76′ Australijanci sve češće prijete, imaju dosta prostora, jer su Francuzi krenuli naprijed.

70′ Dvostruka zamjena kod Francuza, ulaze Žiru i Fekir umjesto Grizmana i Dembelea!

62′ GOLLLL! Mile Jedinak siguran sa penala! Kakva reakcija!

61′ PENAL za Australiju. Umtiti je igrao rukome! ovdje nije bilo nikakve dileme! Veliki kiks defanzivca Francuza!

58′ GOLLL GRIZMAN SIGURAN! Vode Francuzi!

55′ PENAL! Poslije gledanja snimka sudija kaže penal i u pravu je.

54′ Prva dobra akcija Francuza u prvom dijelu. Pogba je dao loptu u prostor, Grizman je pao u šesnaestercu. VAR će odlučiti ima li penala.

45′ Ostalo je 0:0, na kraju nije bilo ni velikih uzbuđenja. Francuska je bila bolja, ali je Australija istrpjela sve nalete.

28′ Australija je izdržala početni pritisak i sada potpuno parira Francuzima.

17′ Loris sjajan, nakon što je Toliso skrenuo loptu ka sopstvenom golu. Prva šansa za Australiju.

15′ zanimljiv osvrt australijskog navijača na početak meča: “Osmi minut, a Francuzi su imali samo četiri šuta u okvir gola. Imamo sve pod kontrolom Australijo.”

8 minutes in, France have only had four shots on target. We’ve got this Australia #FRAAUS #WorldCup18

— Julian Wright (@julianoconqueso) June 16, 2018