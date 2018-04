Bajern igrao, a Real davao golove i približio se Kijevu

Real je zakoračio ka novom finalu Lige šampiona – Madriđani su u prvoj utakmici polufinala u Minhenu savladali Bajern 2:1.

Poslije startne uspavanke Bavarci su dodali gas i do prednosti došli nakon prve prave akcije. Džošua Kimih je iznenadio Navasa, koji je očekivao centaršut i poslao loptu u mrežu.

Mogao je Bajern da uveća prednost da Riberiju nije pobjegla lopta u zicer situaciji, a kazna je stigla pred odlazak na odmor kada je sijevnula Marselova ljevica sa 19 metara i lopta je završila u mreži Bajerna.

Domaći trener Jup Hajnkes morao je da u prvom dijelu zbog povreda zamijeni Robena i Boatenga, dok je zbog problema sa ramenom Zidan u pauzi u svlačionici ostavio Iska, a na teren poslao Asensija.

Mladi fudbaler Reala je poslije velike greške Rafinje i kontre Madriđana na dodavanje Vaskesa kompletirao preokret.

Do kraja je Bajern napadao, pokušavali su Riberi i Levandovski, ali je Real sačuvao vođstvo i sa velikom prednošću dočekaće revanš za šest dana na “Santjago Bernabeu” stadionu.

Međutim, biće sigurno oprezan poslije drame u četvrtfinalu protiv Juventusa, iako je prvu utakmicu u Torinu dobio 3:0.

Bajern – Real 1:2

Kimih 28.- Marselo 44, Asensio 57.

Tok utakmice:

88′- Levandovski je bio u prilici, ali je iz dobre pozicije bio neprecizan.

80′- Pokušavaju Bavarci da postignu gol, ali Real uspješno čuva prednost.

71′- Ronaldo je zatresao mrežu, ali je primio loptu rukom, pa pogodak nije priznat.

69′- Opet prodor Riberija i dobar šut, ali opet golman Reala brani.

59′- Nova odlična šansa za Riberija, ali mu je Navas odbranio udarac sa 10 metara.

57′-GOOOOLL! Marko Asensio! Izgubio je loptu na sredini terena Rafinja, uslijedila je munjevita kontra, asistencija Lukasa Vaskesa i gol mladog fudbalera koji je na poluvremenu zamijenio Iska.

55′- Bajern je agresivniji u nastavku, ali zasad bez velikih šansi. Nekoliko solidnih pokušaja Bavaraca, međutim ništa konkretno.

46′- Nastavljena je utakmica u Minhenu.

Poluvrijeme u Minhenu. Bajern je bio mnogo bolji, vodio pogotkom Kimiha, ali je majstorskim pogotkom Marselo pred kraj prvog dijela izjednačio. Imali su domaći još dvije dobre prilike, pa su Madriđani sigurno zadovoljniji otišli na odmor.

45′- Centaršut Hamesa iz slobodnjaka i udarac glavom Levandovskog, koji je iz dva pokušaja uspio da odbrani Navas.

44′-GOOOOLL! Sjajan pogodak Marsela! Poklopio je loptu sa 19 metara i poslao je u donji lijevi ugao gola Bajerna.

34′- Novi peh za Bavarce. Nakon Robena, povrijedio se Boateng pa je na terenu Sule.

34′- Riberi je bio u zicer situaciji pred golom Reala, ali mu je pobjegla lopta, pa je propala šansa za domaće.

28′-GOOOOOOLL! Vodi Bajern! Pobjegao je Kimih po desnoj strani i dao gol iz pozicije iz koje se očekivao centaršut. Loše je reagovao golman Reala Kejlor Navas.

24′- Pokušaj je Karvahal sa 15 metara, ali je siguran golman Bajerna.

15′- Bez većih uzbuđenja u uvodu utakmice u Minhenu.

8′- Peh za Bajern. Povrijedio se Roben, mijenja ga Alkantara.

1′- Počela je utakmica na “Alianc areni”.

Dvomeč iz kojeg će pobjednik u borbu za trofej ujedno i repriza prošlogodišnjeg četvrtfinala, kada je Real, uz nekoliko grešaka na štetu Bavaraca uspio da se plasira dalje i kasnije osvoji evropsku krunu.

