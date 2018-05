Real preživio bavarsku ofanzivu za novo finale Lige šampiona

Treću godinu zaredom Real će igrati u finalu Lige šampiona – poslije pobjede 2:1 u Minhenu, večeras su Madriđani odigrali 2:2 sa Bajernom i pokušaće da 26. maja u Kijevu odbrane evropski tron.

Utisak je da je Bajern kao i u prvoj utakmici bio bolji rival. Već u trećem minutu Kimih je zatresao mrežu Navasa, ali je odgovor Reala bio brz.

Poslije centaršuta Marsela Karim Benzema glavom je izjednačio.

I poslije toga, Bajern je više igrao, ali je na startu nastavka katastrofalnu grešku golmana Ulrajha kaznio Benzema i dao vjerovatno ključni gol.

Napadala je potom Hajnkesova ekipa, izjednačila preko Hamesa, ali je do kraja Kejlor Navas sa nekoliko odličnih odbrana sačuvao svoju mrežu, pa će Real pokušati da osvoji i treću uzastopnu evropsku titulu.

Ekipa Zinedina Zidana će u finalu igrati sa boljim iz duela Rome i Liverpula.

U prvoj utakmici engleski tim je slavio 5:2, dok je revanš sjutra u Rimu od 20.45.

Real – Bajern 2:2

Benzema 11, 46. – Kimih 3, Hames 63.

Tok utakmice:

90′- Korner Alkantare, Humels glavom šutira pored gola.

75′- Sandro Vagner mijenja Tolisoa, Hajnkes daje sve za napad.

74′- Kakva odbrana Navasa! Iz voleja je šutirao Toliso, ali je Kostarikanac odlično reagovao.

72′- Dvostruku izmjenu pravi Zidan. Na klupu odlaze Benzema i Kovačić, na terenu su Bejl i Kazemiro.

63′-GOOOOLL! Hames Rodrigez vraća dramu! Najprije je poslije njegovog šuta pogodila Varana, ali je iz drugog pokušaja savladao Navasa. Kolumbijac nije slavio gol protiv bivših saigrača.

54′- Meč loptu imao je Ronaldo poslije centaršuta Marsela. Šutirao je iz voleja sa pet metara preko gola.

50′- Bomba Alabe sa 18 metara, sjajni Navas izbacuje loptu u korner.

46′- GOOOOLL! Kakav kiks golmana Bajerna Ulrajha. Povratnu loptu odigrao mu je Toliso, čuvar mreže Bavaraca je promašio loptu, a Karim Benzema ubacio loptu u prazan gol.

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!😂pic.twitter.com/H0E9bVQALL — Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) May 1, 2018

46′- Nastavljena je utakmica u Madridu.

Poluvrijeme u Madridu, 1:1. Bajern je poveo golom Kimiha, odgovorio je Real preko Benzeme. Bajern je bio bolji, apsolutno je i dalje sve otvoreno.

Benzema's equalizer aside, this one's been all Bayern. But the Bundesliga champs still need another goal to force extra time. Real Madrid lead 3-2 on aggregate. pic.twitter.com/fXFbuDYQaZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 1, 2018

45′- Centaršut Kimiha Marselo rukom izbacuje loptu, sudija Čakir pokazuje na korner, iako su gosti tražili penal.

"It is a penalty." Our refereeing expert may not have thought Ramos' tackle was a foul. But Marcelo's handball is a different matter. 🗣 https://t.co/tUfRq0t6L1 pic.twitter.com/9TPrGCvjic — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 1, 2018

39′- Oštar udarac sa 15 metara Ronalda brani Ulrajh, pa je Real dobio samo korner iz ove akcije.

33′- Velika prilika za Bajern. Najprije je šut Levandovskog odbio Navas, a onda je natrčao Hames i iz blizine prebacio gol.

32′- Dobar provod Riberija i udarac Tomasa Milera, ali je Navas bio na pravom mjestu.

20′- Odlična utakmica, obostrano otvorena, dva pogotka su već viđena, sigurno će ih biti još, ako se ovako nastavi.

11′-GOOOOLL! Brz odgovor Reala! Sjajan centaršut Marsela i gol Karima Benzeme glavom za 1:1.

3′-GOOOOOLL! Džošua Kimih dovodi Bajern u vođstvo. Poslije ubacivanja sa desne strane i loše reakcije Ramosa fudbaler Bavaraca iz blizine je savladao Navasa.

1′-Počela je utakmica u Madridu.

Prije šest dana u Minhenu Madriđani su slavili sa 2:1 i imaju odličan rezultat uoči revanša pred svojim navijačima.

Iako su Bavarci bili bolji u prvoj utakmici, Real je bolje koristio šanse pred golom rivala i došao do trijumfa.

TEAM NEWS: – Lucas Vázquez starts at right-back for Real Madrid

– Kovačić preferred to Casemiro in midfield

– Asensio & Benzema join Ronaldo in attack#UCL pic.twitter.com/YG7ZwrBJHN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018

I večeras će navijači domaće ekipe najviše očekivati od Kristijana Ronalda, koji je ove sezone već dao 15 golova u Ligi šampiona.

Bajern će bez povrijeđenog Robena pokušati da preokrene situaciju u dvomeču u svoju korist.

TEAM NEWS: – David Alaba returns for Bayern at left-back

– James Rodríguez makes Bernabéu comeback

– Javi Martínez on the bench#UCL pic.twitter.com/nwdncHdm4z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018

Sjutra veče u drugom revanšu polufinala Roma poslije poraza 5:2 u prvom duelu dočekuje Liverpul.

B.J.