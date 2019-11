Uživo: Šou Levandovskog u Beogradu, Benzema nosi Real, preokret Totenhema

Utakmicama petog kola u grupama A, B, C i D nastavlja se Liga šampiona u fudbalu…

Real Madrid – PSŽ 2:0 (Benzema 17, 79)

Crvena zvezda – Bajern 0:5 (Gorecka 14, Levandovski pen. 53, Levandovki 60, 64, 68)

Totenhem – Olimpijakos 4:2 (Dele Ali 45, Kejn 50, 77, Orije 73 – El Arabi 6, Semedo 19)

Mančester Siti – Šahtjor 1:1 (Gundogan 56 – Solomon 69)

Atalanta – Dinamo Zagreb 2:0 (Murijel pen. 27, Gomez 47)

Juventus – Atletiko Madrid 1:0 (Dibala 45+2)

Tok utakmica:

77.minut – GOOOL! Totenhem, čini se, osigurava trijumf protiv Olimpijakosa. Sada je 4:2 u Londonu nakon što je Kejn postigao svoj drugi gol na utakmici.

73.minut – GOOOL! Preokret Totenhema. Izgurala je Murinjova ekipa do vođstva od 3:2, Orije je strijelac pogotka.

69.minut – GOOOL! Šahtjor je izjednačio protiv Sitija. Solomon je ušao sa klupe, a nedugo zatim donio egal svom timu.

68.minut – GOOOL! Nevjerovatan je Levandovski, kakva forma. Četvrti pogodak Poljaka na stadionu Rajko Mitić.

64.minut – GOOOL! Nastavlja se šou Levandovskog. Het-trik za 11 minuta u Beogradu…

🤯 Robert Lewandowski has now scored 27 goals for Bayern Munich this season, and 4 in 14 minutes tonight

Man Utd have managed just 24 all season…#UCL pic.twitter.com/uC8clHjjSa

— The Sportsman Bet (@TheSportsmanBet) November 26, 2019