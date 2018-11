Eriksen srušio Inter, PSŽ nadigrao Liverpul, solidna Zvezda izgubila u Napulju

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobijedili su Liverpul 2:1 u derbiju večeri Lige šampiona i doveli viceprvaka Evrope u tešku poziciju pred posljednje kolo.

“Redsima” će trebati pobjeda od najmanje dva gola razlike nad Napolijem, pod uslovom da PSŽ slavi na terenu Crvene zvezde, kako bi se plasirali u nokaut fazu.

Golovi Bernata i Nejmara presudili su Klopovom timu, koji je preko Milnera smanjio iz penala.

Zvezda je odigrala solidno u Napulju, ali je skupo platila greške u odbrani. Dva puta je pogodio Mertens, jednom Hamšik, dok je poraz Beograđana ublažio Ben, poslije sjajne akcije Marina.

Drama je i u grupi B. Totenhem je golom Eriksena srušio Inter i izjednačio se sa “neroazurima” na drugom mjestu. Odlučiće posljednje kolo u kojem Inter ima lakši posao jer čeka PSV, dok engleski tim čeka put na “Kamp Nou”. Barsa je golovima Mesija i Pikea slavila 2:1 u Ajndhovenu i osigurala prvu poziciju.

Klub Briž je osvojio bod u Dortmundu i plasirao se u Ligu Evrope, dok je Porto savladao Šalke 3:1 i sa prvog mjesta će u nokaut fazu.

GRUPA A

Atletiko M. – Monako 2:0

Badijašil (a.g) 2, Grizman 24.

Borusija D. – Klub Briž 0:0

Tabela: Atletiko 12, Dortmund 10, Klub Briž 5, Monako 1.

GRUPA B

Totenhem – Inter 1:0

Eriksen 80.

PSV – Barselona 1:2

De Jong 83. – Mesi 61, Pike 70.

Tabela: Barselona 13, Inter 7, Totenhem 7, PSV 1.

GRUPA C

PSŽ – Liverpul 2:1

Bernat 13, Nejmar 37. – Milner (p) 45.

Napoli – Crvena zvezda 3:1

Hamšik 11, Mertens 33, 53. – Ben 57.

Tabela: Napoli 9, PSŽ 8,Liverpul 6, Crvena zvezda 4.

GRUPA D

Porto – Šalke 3:1

Militao 52, Korona 55, Marega 90. – Bentaleb 88.

Lokomotiva – Galatasaraj 2:0

Donk (a.g) 43, Ignatjev 54.

Tabela: Porto 13, Šalke 8, Galatasaraj 4, Lokomotiva 3.

Tok utakmica:

90′-GOL! Marega je potvrdio pobjedu Porta nad Šalkeom.

88′-GOL! Bentaleb iz penala. Gol za Šalke, koji smanjuje na 2:1 u Portu.

83′-GOOLL! PSV smanjuje protiv Barse na 1:1. Strijelac De Jong.

80′-GOOOLL! Kristijan Eriksen daje gol za Totenhem. Totalna drama će biti u ovoj grupi, ako tim iz Londona sačuva prednost jer će oba tima sa sedam bodova dočekati posljednje kolo.

70′-GOOLL! Pike je udvostručio prednost Katalonaca.

61′-GOOLL! Mesi dovodi Barsu u vođstvo u Ajndhovenu.

57′-GOOLLL! Pogodak i za Zvezdu! Sjajna akcija Marka Marina i gol Bena. 3:1.

55′-GOOOL! Novi gol za Porto, Korona je strijelac.

53′-GOOL! Mertens bježi Degeneku i pogađa za 3:0.

52′-GOOOLL! Militao za prednost Porta protiv Šalkea.

46′- Nastavljeno je šest mečeva Lige šampiona. Pet golova u prvih 45 minuta.

Poluvrijeme. Napoli je kaznio greške odbrane Zvezde i vodi 2:0 poslije 45 minuta. PSŽ je imao istu prednost u duelu sa Liverpulom, ali je u finišu prvog dijela engleski tim smanjio. Na ostalim utakmicama nema golova.

45′-GOOOL! Pogodak Milnera iz penala. Liverpul je smanjio na 2:1.

37′-GOOOL! Nejmar je duplirao vođstvo PSŽ-a protiv Liverpula.

33′-GOLL! Dris Mertens bježi odbrani Beograđana i pogađa za 2:0.

24′- Akcija Marina i Simića i prva šansa za Crvenu zvezdu. Ospina je dobro intervenisao.

13′-GOOLL! Bernat se ubacio i iznenadio odbranu Liverpula i Alisona. Prednost za PSŽ!

11′- GOOL! Loša reakcija odbrane Zvezde i gol Mareka Hamšika poslije kornera. Napoli vodi protiv Beograđana.

1′- Počelo je šest utakmica pretposljednjeg kola grupne faze Lige šampiona.

Dva meča imaju epitet derbija, dueli Totenhema i Intera u Londonu, odnosno Pari Sen Žermena i Liverpula na “Parku Prinčeva”.

