Uživo: Liverpul poveo poslije minut i po!

Fudbaleri Liverpula i Totenhema sastaće se večeras u Madridu, u finalu Lige šampiona.

UŽIVO:

TOTENHEM – LIVERPUL 0:1

Salah 2′

2′-GOOLLLLL! Mo Salah precizan sa 11 metara, kakav početak finala!

1′-Penal za Liverpul poslije 26 sekundi. Rukom je igrao Sisoko i Skomina je pokazao na 11 metara.

1′-Počela je utakmica.

21.00 – Pred početak utakmice minut ćutanja zbog tragične smrti bivšeg španskog reprezentativca Hosea Antonija Rejesa, koji je danas stradao u saobraćajnoj nesreći.

20.52 – U sastavima timova nema iznenađenja osim što je od starta u timu Totenhema Hari Kejn. Poslije dva mjeseca od povrede prvi put je na terenu.

20.45 – Jedan od najboljih svjetskih košarkaša Lebron Džejms večeras će biti uz Liverpul.

LeBron James, a minority stakeholder in Liverpool, is ready for their #UCLfinal showdown vs. Tottenham. pic.twitter.com/5vJBv4S9n2

— ESPN FC (@ESPNFC) June 1, 2019