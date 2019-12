Uživo: Inter i Ajaks na rubu eliminacije

Posljednja runda Lige šampiona u fudbalu u grupama E, F, G i H na rasporedu je večeras, a najzanimljivije detalje pratite u tekstualnom prenosu na našem portalu.

LŠ, 6.kolo:

Ajaks – Valensija 0:1 (Rodrigo 24)

Benfika – Zenit 3:0 (Servi 47, Pici p. 58, Azmun ag. 80)

Borusija D. – Slavija 2:1 (Sančo 10, Brant 61 – Souček 43)

Čelsi – Lil 2:1 (Ejbraham 19, Aspilikueta 35 – Remi 78)

Inter – Barselona 1:1 (Lukaku 44 – Perez 23)

Lion – Lajpcig 1:2 (Oar 50 – Forsberg p. 9, Verner p. 33)

završeno:

Napoli – Genk 4:0

Salcburg – Liverpul 0:2

Tok utakmica:

80.minut – GOOOL! Benfika rješava pitanje pobjednika protiv Zenita. Autogol Azmuna za 3:0.

78.minut – GOOOL! Lil smanjuje na Stamfordu preko Remija. Čelsi mora biti obazriv i ne smije ispustiti prednost ukoliko namjerava da ide dalje.

77.minut – Crveni karton za Vajgla iz Borusije Dortmund.

61.minut – GOOOL! Borusija se konačno vraća u vođstvo u susretu sa Slavijom i sada je ispred Intera u borbi za drugo mjesto. Brant je strijelac za 2:1.

58.minut – GOOOL! Benfika koristi penal i stiže do ubjedljivih 2:0 protiv Zenita. Pici je iskoristio kazneni udarac.

56.minut – Zenit u sve većem problem. Plasman u osminu je sada pod velikim znakom pitanja, Rusi sa desetoricom nastavljaju meč protiv Benfike. Isključen je Santos.

50.minut – GOOOL! Lion se vraća u igru. Oar je smanjio na 1:2. Francuzima treba preokret, uz kiks Zenita.

47.minut – GOOOL! Prvi pogodak u nastavku pada u Lisabonu. Benfika je povela preko Zenita, a gol je dao Servi.

Poluvrijeme: Devet golova na šest utakmica. Čelsi i Lajpcig imaju visoku prednost, Valensija minimalnu, a pršti u grupi F gdje je zasad neriješeno na Meaci i Signal Iduna parku.

44.minut – GOOOL! Poravnava i Inter. Lukaku udarcem sa distance pogađa za 1:1 na Meaci.

43.minut – GOOOL! Iznenađenje na Signal Iduna parku. Slavija je izjednačila protiv “milionera” zahvaljujući Součeku.

35.minut – GOOOL! Nova radost na Stamford bridžu. Čelsi ima 2:0, strijelac Aspilikueta.

33.minut – GOOOL! Lajpcig je duplirao prednost protiv Liona. Ponovo je suđen penal u korist bundesligaša, a sada je precizan sa bijele tačke bio Verner.

24.minut – GOOOL! Trese se mreža Ajaksa na Amsterdam areni. Odlična akcija Valensije, Rodrigo nije omanuo nakon sjajnog pasa Ferana Toresa.

23.minut – GOOOL! Šok na Meaci. Kombinovani tim Barselone vodi protiv Intera. Perez je iskoristio slabu reakciju Godina u odbrani i stigao do prvijenca u debitantskom nastupu u elitnom takmičenju.

19.minut – GOOOL! Ejbraham donosi radost navijačima Čelsija. “Plavci” su načeli Lil.

10.minut – GOOOL! Borusija stiže do prednosti protiv Slavije, upisao se Sančo.

