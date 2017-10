LŠ: Ludi meč na “Bridžu”, preokret Juvea, Mesi u “klubu 100”

Fudbaleri Čelsija i Rome odigrali su neriješeno 3:3 u fantastičnom derbiju večeri Premijer lige.

“Plavci” su bolje ušli u utakmicu, vodili 2:0 golovima Luiza i Azara, ali su Rimljani igrali dobro i pogodak Kolarova iz finiša prvog dijela vratio im je u nadu.

U nastavku je Džeko dao dva fantastična gola za preokret, ali je Azar postigao pogodak za 3:3, što je na kraju najpravedniji ishod.

Ubjedljiv je bio Pari Sen Žermen na terenu Anderlehta 4:0, a upisale su se sve zvijezde kluba sa “Parka Prinčeva”, Mbape, Nejmar, Kavani i Di Marija.

PSG in the Champions League this season: 5-0 vs. Celtic

3-0 vs. Bayern

4-0 vs. Anderlecht Making a statement. 🔥 pic.twitter.com/UsEe0E0W60 — Squawka Football (@Squawka) October 18, 2017

Juventus je gubio od Sportinga, ali je najprije Pjanić iz slobodnog udarca, a potom i Mandžukić u finišu kreirali preokret “stare dame”.

Kiks tinejdžera na golu Benfike Svilara, koji je praktičnu unio loptu u gol donio je trijumf Mančester junajtedu u Lisabonu.

Mesi je dao 100. gol u evropskim takmičenjima u pobjedi nad Olimpijakosom 3:1.

Pleno de victorias del Barça en Champions y gol 100 de Messi en competiciones europeas https://t.co/WyM9IbDhy8 #UCL pic.twitter.com/AyvGGe7hd4 — MARCA (@marca) October 18, 2017

Bajern je rutinski dobio Seltik 3:0.

Liga šampiona, 3. kolo

Grupa A:

Benfika – Mančester junajted 0:1

Rašford 64.

CSKA – Bazel 0:2

Džaka 29, Oberlin 90.

Tabela: Mančester junajted 9, Bazel 6, CSKA 3, Benfika 0

Grupa B:

Anderleht – PSŽ 0:4

Mbape 3, Kavani 44, Nejmar 66, Di Marija.

Bajern – Seltik 3:0

Miler 17, Kimih 29, Humels 51.

Tabela: PSŽ 9, Bajern 6, Seltik 3, Anderleht 0

Grupa C:

Čelsi – Roma 3:3

David Luiz 11, Azar 37, 74. – Kolarov 40, Džeko 64, 69.

Karabag – Atletiko 0:0

Tabela: Čelsi 7, Roma 5, Atletiko 2, Karabag 1

Grupa D

Barselona – Olimpijakos 3:1

Nikolau (a.g) 18, Mesi 61, Dinj 64. – Nikolau 89.

Juventus – Sporting 2:1

Pjanić 29, Mandžukić 85. – Aleks Sandro (a.g) 12.

Tabela: Barselona 9, Juventus 6, Sporting 3, Olimpijakos 0

90′-GOOOL! Bazel je obezbijedio pobjedu u Moskvi, gol Oberlina.

89′-GOOOLL! Pogodak Nikolaua za Olimpijakos. Isti igrač dao je autogol u prvom dijelu.

88′-GOOOLL! Anhel Di Marija za ovjeru pobjede Parižana u Briselu. 4:0 vodi PSŽ.

85′-GOOOLL! Preokret Juventusa, Mario Mandžukić je strijelac gola za “staru damu”. Pogodak glavom na centaršuta Daglasa Koste.

Mario Mandzukic has scored in four consecutive Champions League games for Juventus. To the rescue. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/whwh4OUGHt — Squawka Football (@Squawka) October 18, 2017

74′-GOOOLLL! Vraća se Čelsi, centrirao je Pedro, a Azar glavom atipično pogodio za 3:3.

It really is Eden Hazard FC pic.twitter.com/q2CqzcDQMD — CFC. (@ConteMindset) October 18, 2017

69′-GOOOOLL! Centaršut Kolarova i sjajan gol Džeka glavom. Od 2:0 za Čelsi, do 2:3, veliki preokret Rome.

Increíble Edin Dzeko para dar vuelta el partido en Stamford Bridge. Ahora #Roma lo gana 3-2 a #Chelsea. #ChampionsLeague pic.twitter.com/b19j123dJx — Planeta Once (@PlanetaOnceCL) October 18, 2017

66′-GOOOOLLL! Nejmar za velikih 3:0 za PSŽ u Briselu.

64′-GOOOLL! Vodi i Junajted, savladan je Mile Svilar, strijelac je Rašford. Loše je procijenio let lopte tinejdžer na golu Benfike i praktično unio loptu iza gol linije.

64′-GOOOOLL! Lukas Dinj, Barsa daje i drugi gol sa igračem više.

64′-GOOOLLL! Edin Džeko! Sjajan gol iz voleja, izjednačenje na “Bridžu”, 2:2.

Edin Dzeko svp pic.twitter.com/qpEnhB2Ni8 — Nemesis Prime ⚔️ (@DimsCarter) October 18, 2017

61′-GOOOLL! Lionel Mesi iz slobodnog udarca stiže do 100. pogotka u takmičenjima pod okriljem UEFA u karijeri. 2:0 za Katalonce.

Gol 100 de Lionel Messi en competencias europeas ⚽🔥🇦🇷 pic.twitter.com/vYJmHO3Dj7 — Global Deportivo (@GloDeportivo) October 18, 2017

51′-GOOOLL! Mats Humels, 3:0 u Minhenu, Bajern ide ka ubjedljivoj pobjedi.

46′- Nastavljene su utakmice Lige šampiona.

Poluvrijeme, sigurnu prednost imaju PSŽ i Bajern, Barsa ima gol viška, ali i igrača manje. Čelsi u zanimljivom meču vode 2:1 protiv Rome, a golova samo nema u Lisabonu.

44′-GOOLL! 2:0 za PSŽ u Briselu, strijelac je Kavani.

42′- Barsa ostaje sa desetoricom, zbog dva žuta kartona isključen je Pike. Štoper Katalonaca rukom je ubacio loptu u gol Olimpijakosa i zasluženo je zaradio drugu javnu opomenu.

40′-GOOOLL! Vraća se Roma u igru, strijelac je Aleksandar Kolarov. Srpski reprezentativac je šutirao, loptu je zakačio Kristensen i dodatno otežao Kurtoi intervenciju.

37′-GOOOLLL! 2:0 u Londonu, polukontra koju je povukao Azar, ostavio loptu Morati, koji je potom asistirao Belgijancu za njegov prvi gol u sezoni.

29′-GOOOOL! Evo novog pogotka Bajerna, Kimih je pogodio gol Seltika.

29′-GOOOLL! Majstorija Pjanića iz slobodnjaka, Juve stiže do 1:1.

29′-GOOOLL! Iznenađenje u Moskvi, vodi Bazel pogotkom Džake.

18′-GOOOL! Autogol Nikolaua za prednost Barse protiv Olimpijakosa.

17′-GOOOLL! Tomas Miler je načeo Seltik u Minhenu, 1:0 za Bajern.

12′-GOOOLL! Iznenađenje u Torinu. Autogolom Aleksa Sandra Sporting je poveo protiv Juventusa.

11′-GOOOOLLL! Sjajan gol Davida Luiza. Sa oko 20 metara preciznim udarcem doveo je Čelsi do prednosti protiv Rome.

3′-GOOOOLL! Kilijan Mbape daje prvi gol večeras. PSŽ vodi u Briselu.

1′-Počelo je sedam utakmica elitnog evropskog fudbalskog takmičenja.

🇪🇸 #MUFC & #UCL ⭐️ David de Gea in 2017/18 for club & country = 💪 Your all-time favourite Manchester United No1 is _____ pic.twitter.com/Mp2ZbDFgzm — Champions League (@ChampionsLeague) October 18, 2017

Leo Messi's record in UEFA club games = 🔥🔥🔥 How many #UCL goals for the Barça No10 tonight? ⚽️ pic.twitter.com/BS2cIs6w3H — Champions League (@ChampionsLeague) October 18, 2017

Nakon iznenađujućeg remija Atletika na terenu Karabaga, derbi grupe C u Londonu će odigrati Čelsi i Roma.

Zanimljivo bi trebalo da bude i u duelu Benfike i Mančester junajteda u Lisabonu.

Na golu domaćeg tima biće Mile Svilar, mladi Srbin koji je branio za mlađe selekcije Belgije. On će postati najmlađi golman u istoriji Lige šampiona.

Benfica’s Mile Svilar will become the youngest-ever goalkeeper to play in the Champions League tonight ✋ pic.twitter.com/n2TXE6hoDt — B/R Football (@brfootball) October 18, 2017

Barselona, Juventus, Bajern i PSŽ veliki su favoriti da večeras osvoje nove bodove.