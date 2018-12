Lion preživio ukrajinsku zimu, spektakl u Amsterdamu

Fudbaleri Liona remizirali su na terenu Šahtjora 1:1 i plasirali se u osminu finala Lige šampiona.

Vodila je domaća ekipa golom Žuniora Moraeša, ali je u nastavku Nabil Fekir efektnim pogotkom krunisao inicijativu “lavova”.

Sjajan meč odigrali su Ajaks i Bajern. Bilo je 3:3 u Amsterdamu. Nakon 1:0 za Bavarce, Tadić je sa dva gola kreirao preokret, ali je onda gostujući tim uradio isto.

U završnici je Taljafiko postavio konačnih 3:3, ali je Bajern sačuvao prvo mjesto pred nokaut fazu.

Siti je sa dva prelijepa gola Sanea savladao Hofennhajm, dok je Valensija bila bolja od Mančester junajteda.

Jang Bojs je predvođen dvostrukim strijelcem Oroom zaustavio Juventus i na lijep način se oprostio od Lige šampiona.

Žrijeb za osminu finala je u ponedjeljak.

GRUPA E

Ajaks – Bajern 3:3

Tadić 61, 82, Taljafiko 90. – Levandovski 13, 87, Koman 90.

Benfika – AEK 1:0

Grimaldo 88.

Tabela: Bajern 14, Ajaks 12, Benfika 7, AEK 0.

GRUPA F

Mančester siti – Hofenhajm 2:1

Sane 45,61. – Kramarić 16.

Šahtjor – Lion 1:1

Moraeš 22. – Fekir 65.

Tabela: Siti 13, Lion 8, Šahtjor 6, Hofenhajm 3.

GRUPA H

Jang Bojs – Juventus 2:1

Oro 28,68. – Dibala 80.

Valensija – Mančester junajted 2:1

Soler 17, Džons (a.g) 47. – Rašford 87.

Tabela: Juventus 12, Junajted 10, Valensija 8, Jang Bojs 4.

TOK UTAKMICA:

90+3′-GOOOLL! Nikolas Taljafiko za 3:3. Sjajan meč Ajaksa i Bajerna.

90′-GOOOLL! Kingsli Koman za preokret Bajerna u Amsterdamu.

88′-GOOOLL! Majstorija Aleksa Grimalda iz slobodnjaka. Vodi Benfika 1:0.

87′-GOOOLL! Pogodak Markosa Rašforda. Smanuje Junajted na 2:1 u Valensiji.

88′-GOOOLLL! Levandovski takođe iz penala. Sada je 2:2 u Amsterdamu, trenutno je Bajern na liderskoj poziciji.

82′-GOOOLLL! Dušan Tadić iz penala za preokret Ajaksa. Tim iz Amsterdama je pred pobjedom, koja bi mu donijela prvo mjesto u grupi.

80′-GOOOLL! Juve se vraća u igru. Povratna lopta Ronalda i bomba Dibale sa 20 metara.

*⚽️ VIDEO Young Boys 2⃣ Vs 1⃣ Juventus 🎥*

*⚽️ VIDEO Young Boys 2⃣ Vs 1⃣ Juventus 🎥*

*Paulo Dybala* *Goal* !! pic.twitter.com/MgRj59i9Gc — Dawn christain (@ChristainDawn) December 12, 2018

75′ – Ostaje i Bajern sa deset fudbalera. Nogom u glavu je neoprezno Miler startovao na Taljafika i dobio crveni karton.

68′-GOOOLLL! Oro je noćna mora Juventusa. Drugi gol napadača Jang Bojsa za 2:0.

67′- Ostaje Ajaks sa desetoricom. Krvnički start Vebera na Gorecku, zbog kojeg je opravdano isključen.

65′-GOOOLL! Efektan pogodak Nabila Fekira. Izjednačio je Lion u Ukrajini i sada ima rezultat za plasman dalje.

Nabil Fekir Goal 1 – 1 Shakhtar Vs Lyon pic.twitter.com/9uiYfoWl0Z — Sports Central (@SportsCentralT) December 12, 2018

61′-GOOOOLL! Sjajna akcija Sitija, asistencija Sterlinga i drugi gol Liroja Sanea za preokret “građana”.

Leroy Sané's 2nd goal! ⚡⚡⚡pic.twitter.com/DImxoH5KZh — Man City Delhi (@ManCityDelhi) December 12, 2018

61′-GOOOLL! Pogodak Dušana Tadića, kojim je Ajaks izjednačio protiv Bajerna.

47′-GOOOLL! Autogol Fila Džonsa za 2:0 za Valensiju. U pokušaju da interveniše ispred Bačuaija, poslao je loptu u svoju mrežu.

*⚽️ VIDEO Valencia 2⃣ Vs 0⃣ Manchester United 🎥*

*⚽️ VIDEO Valencia 2⃣ Vs 0⃣ Manchester United 🎥*

*Phil Jones OG* *Goal* !! pic.twitter.com/Pxs0s4NeG5 — Dawn christain (@ChristainDawn) December 12, 2018

46′- Nastavljeni su susreti posljednjeg kola grupne faze Lige šampiona.

⏰ HALF-TIME ⏰ ℹ️ Shakhtar going through to last 16 as things stand

ℹ️ Juventus, Manchester City & Bayern set for top spots#UCL pic.twitter.com/4Juvhsf0EX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2018

Poluvrijeme na šest stadiona. U najvažnijoj utakmici večeri, Šahtjor vodi protiv Liona 1:0 i ima rezultat za osminu finala.

45′-GOOOLL! Kakav gol Sanea. Sjajno izveden slobodan udarac sa 25 metara i pogodak. Konačno je Siti krunisao inicijativu tokom koje je okvir gola dva puta spašavao Hofenhajm. 1:1 na “Etihadu”.

Leroy Sane Goal 1 – 1 Man City Vs Hoffenheim pic.twitter.com/Wq7m06hFSv — Bluemoonbaz (@Bluemoonbaz) December 12, 2018

28′-GOOOLL! Poslije nekoliko promašaja Ronalda stigla je kazna. Oro je dao gol iz penala za Jang Bojs. Prethodno je jedanaesterac skrivio Aleks Sandro.

*⚽️ VIDEO Young Boys 1⃣ Vs 0⃣ Juventus 🎥*

*⚽️ VIDEO Young Boys 1⃣ Vs 0⃣ Juventus 🎥*

*Guillaume Hoarau* *Goal* !! pic.twitter.com/7KdAYSlo1C — Dawn christain (@ChristainDawn) December 12, 2018

22′-GOOOOLL! Vodi Šahtjor protiv Liona. Žunior Moraeš je pogodio i sada ukrajinski tim ima rezultat za plasman u osminu finala.

*⚽️ VIDEO Shakhtar Donetsk 1⃣ Vs 0⃣ Lyon 🎥*

*⚽️ VIDEO Shakhtar Donetsk 1⃣ Vs 0⃣ Lyon 🎥*

*Junior Moraes* *Goal* !! pic.twitter.com/Qi6QxjdaaW — Dawn christain (@ChristainDawn) December 12, 2018

17′-GOOOLL! Lijep gol mladog Solera za prednost Valensije protiv Mančester junajteda.

16′-GOOOLL! Kramarić iz penala. Hofenhajm je utišao navijače Sitija.

13′-GOOOL! Robert Levandovski izbjegao je ofsajd i rutinski doveo Bajern u vođstvo u Amsterdamu.

Serge Gnabry with a great assist. Lewandowski with the finish!

pic.twitter.com/oVx6gYgL9J — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) December 12, 2018

1′-Počele su utakmice.

Uoči večerašnjih utakmica ostala je još jedna karta za osminu finala o kojoj će u direktnom meču odlučivati Šahtjor i Lion.

Računica je jasna, domaćem timu potrebna je pobjeda, dok bi francuska ekipa i sa remijem prošla dalje.

⭐️ Stars get set for tonight's games ⭐️ #UCL pic.twitter.com/OTvGmOevcO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2018

Ajaks i Bajern igraće za prvo mjesto u grupi E, s tim da Bavarcima odgovara i neriješen rezultat.

Sitiju je dovoljan bod da bi bio prvi, ako Lion slavi na terenu Šahtjora.

U grupi H, Juventusu treba pobjeda na Jang Bojsom, kako bi osigurao prvu poziciju, ako Mančester junajted savlada Valensiju.