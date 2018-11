Remi u grotlu San Paola, Ikardi čuva Inter, preokret Totenhema

Odlična partija Napolija, preokret Totenhema na čelu sa Kejnom i revanš Atletika popularnim “milionerima” obilježili su veče u Ligi šampiona.

U grotlu San Paola ekipa Karla Anćelotija je odigrala maestralno, ali prava nagrada za prikazano je izostala. Pari Sen Žermen se izvukao, iako je poveo golom Bernata u samoj završnici poluvremena.

Na kraju je bilo 1:1, a bod Napolitancima osigurao je Insinje sa bijele tačke. Treba pohvaliti golmana Parižana Bufona koji je imao nekoliko odličnih intervencija.

Nakon četvrte runde stanje u grupi C izgleda ovako: Napoli i Liverpul imaju po 6 bodova, PSŽ 5, Crvena zvezda 4.

Atletiko Madrid se iskupio za težak poraz na Singal Iduna parku, pošto je Borusija na stadionu Vanda Metrpolitano savladana rezultatom 2:0. Gostima su presudili Saul i Grizman.

Našeg reprezentativca Stefana Savića nije bilo u protoklu za ovaj meč.

Barselona je dominirala protiv Intera, ali na kraju je došlo do podjele plijena. Katalonci su poveli preko Malkoma, a bod Interu donio je Ikardi.

Totenhem je preokretom savladao PSV 2:1. Heroj trijumfa londonskog kluba je Kejn, koji je uposljednjih desetak minuta postigao oba gola.

U ostalim mečevima, Šalke je nadigrao Galatasaraj 2:0, a Porto ekipu Lokomotive 4:1. Pobjednici su napravili krupan korak ka osmini finala elitnog takmičenja.

Rezultati uživo:

Atletiko Madrid – Borusija Dortmund 2:0 (Saul 33, Grizman 80)

Inter – Barselona 1:1 (Ikardi 87 – Malkom 83)

Napoli – PSŽ 1:1 (Insinje pen. 62 – Bernat 45+2)

Porto – Lokomotiva 4:1 (Erera 3, Marega 42, Korona 67, Otavio 93 – Farfan 59)

Šalke – Galatasaraj 2:0 (Burgštaler 4, Ut 57)

Totenhem – PSV 2:1 (Kejn 78, 89 – De Jong 2)

Tok utakmica:

93′-GOOOOL! Otavio stavlja tačku na ubjedljiv trijumf Porta nad klubom iz Moskve.

89′-GOOOOL! Preokret na Vembliju. Kejn je junak “pjevaca”, još su žive šanse Totenhema za plasman u narednu fazu takmičenja.

87′- GOOOOL! Evo reakcije Intera. Ko bi drugi do Ikardi. Argentinac se našao na pravom mjestu u pravom vrijeme i odbitak pretvorio u izjednačenje.

83′ – GOOOL! Konačno se zatresla i mreža u Milanu. Barsa vodi protiv Intera pogotkom Malkoma. Poslije 25 neuspješnih šuteva Barselona je ipak uspjela da probije “bunker” Intera.

80′ – GOOOOL! Atletiko vodi sa 2:0, Grizman je strijelac. Kolčonerosi na pragu značajne pobjede.

78′ – GOOOOL! Ne da se Totenhem, Kejn je izjednačio na Vembliju.

Harry Kane in the Champions League: 🇪🇺 Games: 12

⚽ Goals: 12 Doing it on the biggest stage. pic.twitter.com/kXkKc7iWS6 — Football Tweet (@Football__Tweet) November 6, 2018

67′- GOOOOL! Porto vraća dva gola viška. Korona za 3:1 na stadionu Dragao.

62′- GOOOOL! Insinje je precizan, konačno je matiran Bufon. Napoli je izjednačio.

61′- PENAL za Napoliji i to nakon ofsajda Kaljehona. Silva je napravio veliku grešku, to je sada sjajna šansa za Napoli da kruniše inicijativu u nastavku meča podno Vezuva.

59′-GOOOOL! Vraća se Lokomotiva, Farfan smanjuje vođstvo “Zmajeva”.

58′ – Još jedna gol šansa za Napoli, ovaj put je Lorenco Insinje imao zicer, ali opet brani maestralni Bufon.

👐 Buffon is rolling back the years tonight against Napoli! pic.twitter.com/UcwpnmhwUf — MobileBet (@MobileBetUK) November 6, 2018

57′ – GOOOOL! Duplirao je Šalke svoju prednost preko Uta.

53′ – Žestok pritisak Napolija i serija sjajnih šansi, ali gola nema. Prvo je Dris Mertens dva puta namučio Đanluiđija Bufona, a onda je skoro siguran gol Hosea Kaljehona izblokirao Kehrer.

Imao je Kaljehon još jednu sjajnu šansu, ali je sjajno reagovao Bufon.

45+2′- GOOOOL! Raduju se igrači PSŽ-a, Bernat je pogodio. Velikki posao napravio je Mbape po lijevom boku, a onda sjajno proigrao saigrača iz veznog reda.

42′ – GOOOOL! Porto je na 2:0, Marega strijelac. Veliki kapital ima portugalski prvak pred nastavak utakmice protiv Galatasaraja.

33′ – GOOOOL! Atletiko dolazi do prednosti. Saul se potpisao.

4′ – GOOOOL! Burgštaler za vođstvo Šalkea u Gelzenkirhenu. Austrijanac koristi lošu reakciju odbrane Galatasaraja i udarcem sa ivice kaznenog prostora trese mrežu turskog velikana.

3′ – GOOOOL! Porto je brzo načeo Lokomotivu. Mrežu Moskovljana zatresao je Erera.

2′ – GOOOOL! PSV vodi na Vembliju. De Jong je strijelac. Gaston Pereiro je centrirao iz kornera, a napadač “filipsovaca” nadskočio štopere Spursa.

Nakon velikih uzbuđenja u Beogradu i senzacionalne pobjede Crvene zvezde, te uzbjedljivog trijumfa Briža okrećemo se preostalim duelima večerašnjeg programa.

Crvena zvezda – Liverpul 2:0

Pavkov 22,29.

Monako – Klub Briž 0:4

Vanaken 12,16, Vesli 24, Vormer 85.

🔴⚪ A memorable night for Crvena zvezda in Belgrade! #UCL pic.twitter.com/6mDD8LA2hw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2018

Završen je meč u Monte Karlu.

85′-Pokušaj Van Dajka glavom. Nadskočio je Gobeljića, ali je poslao loptu preko gola.

85′-GOOOOL! Briž teroriše Monako. Sada je 0:4 u Monte Karlu, upisao se Vormer.

71′- Evo dobre šanse za “redse”. Borjan je boksovao poslije kornera Milera, lopta je došla do Salaha, koji pogađa spolji dio stative.

70′ – Zvezda bez izkakvih problema kontroliše rezultat, Liverpul neprepoznatljiv. Bezopasni su puleni Jirgena Klopa u nastavku meča.

58′- Povrijedio se naš reprezentativac Stojković i neće moći da nastavi meč. Ušao je Gobeljić.

51′- Dobra prilika za Monako da smanji vođstvo Briža, međutim Sidibe je tukao pored gola.

46′- Nastavljeni su mečevi. Klop je posegnuo za izmjenama. Uveo je Firmina umjesto Staridža.

Poluvrijeme. Zvezda je odigrala nevjerovatno poluvrijeme i sa dva gola Milana Pavkova stigla do 2:0 protiv Liverpula. Klub Briž na terenu Monaka ima ogromnih 3:0.

29′-GOOLLLLL! Opet Milan Pavkov, kakav gol sa 25 metara, 2:0 za Zvezdu!

⚽️⚽️GOOOOOOOOAL for Red Star 🔥

What a goal BOOOOOOOM🚀🚀🚀

Red Star 2-0 Liverpool

Follow our main account @goalstv3 fo all goals on time 🔥 #REDLIV #UCL #Liverpool pic.twitter.com/gdw13AKYfk — go (@via_goalsv3) November 6, 2018

24′-GOOLL! 0:3 u Monte Karlu,strijelac je Vesli!

Here is the third goal for #Brugge

Come on @ThierryHenry 🤦‍♂️

Monaco 0-3 Brugge

Follow our main account @goalstv3 fo all goals on time 🔥 #ASMCLU #UCL pic.twitter.com/UkAKvZOGal — go (@via_goalsv3) November 6, 2018

22′-GOOOLLLL! Eksplozija na “Marakani”. Korner je izveo Marin, a Milan Pavkov je glavom zakucao loptu u mrežu!

⚽️GOAL for Red Star!!!!!!🔥

Red Star 1-0 Liverpool

Follow our main account @goalstv3 fo all goals on time 🔥 #REDLIV #UCL pic.twitter.com/3NOmX5MXoE — go (@via_goalsv3) November 6, 2018

17′- Velika prilika za Staridža. Prebacio je gol sa pet metara poslije akcije Manea.

Imagine @DanielSturridge missed this🤦‍♂️

Red Star 0-0 Liverpool

Follow our main account @goalstv3 fo all updates and goals on time 🔥 #REDLIV #UCL pic.twitter.com/cV6mpinKHt — go (@via_goalsv3) November 6, 2018

16′-GOOOL! Već je 2:0 za Briž, iz penala je pogodio Vanaken.

15′- Šansa za Crvenu zvezdu poslije kornera Marina. Iz okreta je šutirao Savić, lopta ide iznad prečke.

12′-GOOOLL! Briž vodi u Monte Karlu. Vanaken je iskoristio slabu reakciju odbrane Monaka. Prije toga nekoliko prilika za domaći tim. Zicer je propustio Diop.

1′- Počele su utakmice u Beogradu i Monte Karlu.

Beograđani na krcatom stadionu “Rajko Mitić” dočekuju vicešampiona Evrope.

Liverpul je veliki favorit i sve osim pobjede engleskog tima bilo bi iznenađenje, ali su domaći najavili da će uz podršku sa tribina pokušati da pruže što jači otpor “redsima”. Umjesto povrijeđenog napadača Ričmonda Boaćija trener Milojević je na teren poslao Milana Pavkova.

Menadžer Liverpula Jurgen Klop odlučio je da na klupi ostavi Roberta Firmina, a šansu od prvog minuta ukaže Danijelu Staridžu.

🚨 Lineups from the Rajko Mitic Stadium 🚨#RED make three changes, Marko Marin starts #LIV also make three changes: Sturridge, Lallana and Matip replace Firmino, Fabinho and Gomez. Keita is on the bench. 🔴💻 – Follow Final Score: https://t.co/nzQQP1tNzh #REDLIV pic.twitter.com/CYKomCrq5f — BBC 5 Live Sport on BBC Sounds (@5liveSport) November 6, 2018

U prva tri kola engleski tim osvojio je šest bodova, dok Zvezda ima bod iz meča prve runde protiv Napolija pred svojim navijačima.

Atmosphere is building inside the Rajko Mitić Stadium. 👉 Warm-up time for our lads… #REDLIV pic.twitter.com/LjpdBDG9mG — Liverpool FC (@LFC) November 6, 2018

Monako, u čijem sastavu neće biti povrijeđenog Stevana Jovetića, pokušaće da protiv Klub Briža upiše prvi trijumf ove sezone u Ligi šampiona.

H-1⃣ : la composition de l'AS Monaco pour le match de ce soir face à Club Brugge.#ASMCLU #ForeverMonaco pic.twitter.com/MHXt7shtl2 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 6, 2018

Pobjednik večerašnjeg meča na Azurnoj obali vjerovatno će obezbijediti plasman u Ligu Evrope od nokaut faze, a sačuvao bi i šanse za mjesto u osmini finala elitnog takmičenja.