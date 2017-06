Kruna u vlasništvu “kralja”: Real Madrid ostaje vladar Evrope

Fudbaleri Real Madrida odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Kardifu savladali Juventus rezultatom 4:1.

Kraljevski klub je došao do dvanaestog „ušatog“ pehara u istoriji, drugog uzastopnog, čime su ispisali istoriju elitnog takmičenja kao prvi tim koji je uspio da odbrani krunu.

Spektakularno finale na Milenijum stadionu u Kardifu riješio je fantastični Kristijano Ronaldo, strijelac dva pogotka.

Portugalac se postarao da Real povede u 20.minutu utakmice. Portugalac je razmijenio dupli pas sa Karvahalom, a onda preciznim udarcem matirao Bufon.

Radost izabranika Zinedina Zidana kratko je trajala. Juventus je sedam minuta kasnije došao do izjednačenja spektakularnim golom Marija Mandžukića. Hrvat je polumakazicama poslao loptu iza leđa Kejlora Navasa i svom timu donio zasluženo poravnanje.

Real Madrid je zagospodario terenom u drugom dijelu meča i došao do ubjedljivog trijumfa. Igrao se 61. minut kada je Kazemiro donio novo vođstvo kraljevskom klubu. On je sa 30 metara uputio strahovit šut, a lopta je na putu ka golu zakačila Kediru, promijenila smjer i završila u mreži kluba iz Torina.

Samo tri minuta kasnije, Bufon je opet kapitulirao, a Real nagovijestio odbranu krune. Modrić je poslao savršen centaršut na peterac, odakle Ronaldo pogađa i donosi svom timu ogromnu prednost pred posljednju trećinu susreta.

Juventus je bio izgubljen i praktično se pomirio sa činjenicom da gubi večerašnje finale, pogotovo nakon crvenog kartona Kvadrada desetak minuta prije kraja. Konačan rezultat susreta postavio je rezervista Marko Asensio u 90. i u potpunosti dotukao ‘Staru damu’, koja je izgubila svoje četvrto uzastopno finale Lige šampiona, a sedmo u istoriji.

Istovremeno, Kristijano Ronaldo je postavio nekoliko rekorda – postigao je 600. gol u karijeri u svim takmičenjima, 500. za Real u eliti, dok se svojom četvrtom titulom izjednačio sa velikim rivalom iz Barselone Lionelom Mesijem.

🏆 CHAMPIONS! 🏆 Real Madrid become the first team to retain the UEFA Champions League 👏👏👏#UCLfinal pic.twitter.com/XRuyY0mV3H — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 3, 2017

Kraj utakmice:

90.minut – GOOOOOL! Real Madrid kruniše odličnu partiju četvrtim pogotkom. U strijelce se upisao mladi Marko Asensio.

84.minut – Crveni karton za rezervistu Kvadrada. Kolumbijac je za kratko vrijeme dobio dva žuta, pa mu je Brih pokazao put u svlačionicu. Čini se da je sve riješeno.

82.minut – Odlična šansa za Juve. Glavom je, poslije prekida, šutirao Aleks Sandro međutim lopta je prošla pored stative.

75.minut – Snažan, ali ne i previše precizan udarac Marsela. Real Madrid je sve bliže da ispiše istoriju Lige šampiona, odnosno odbrani titulu!

70.minut – Večerašnjim učinkom Ronaldo je došao do nevjerovatnih 600. golova u svojoj karijeri.

MILESTONE: Cristiano Ronaldo has now scored 600 goals for club and country. Real Madrid (406)

Man Utd (118)

Portugal (71)

Sporting CP (5) pic.twitter.com/7UwFYcqFEs — Squawka Football (@Squawka) June 3, 2017

64.minut – GOOOOOL! Madriđani povećavaju prednost, sada je 3:1. Ronaldo večeras dvostruki strijelac! Portugalac je iskoristio centaršut Modrića i iz neposredne blizine zatresao mrežu Stare dame! Juventus je u nokdaunu.

Ronaldo GOAL Vs Juventus 3-1 pic.twitter.com/Qx86TI5di9 — EuroGoalz (@EuroGoalz) June 3, 2017

61.minut – GOOOOOL! Vodi Real sa 2:1! Strijelac je Kazemiro, koji je raspalio sa skoro 30 metara, a lopta je na putu ka golu pogodila Kediru i prevarila Bufona.

Casemiro 2-1 GOAL Vs Juventus pic.twitter.com/mZAELzOvwq — EuroGoalz (@EuroGoalz) June 3, 2017

58.minut – Umalo da Real dođe do novog vođstva. Marselo je poslao upotrebljivu loptu s lijeve strane, a na ivici peterca Ronaldo je zamalo zakasnio.

54.minut – Bufon lako neutrališe udarac Modrića.

21:51 – Počeo je nastavak susreta na Milenijum stadionu. Nije bilo promjena u sastavima!

21:36 – Poluvrijeme: Prvak Evrope djelovao je dosta indisponirano poslije izjednačujućeg pogotka, nije mogao do smislenije šanse, dok je Juve pokušavao da napravi totalni preokret prije odlaska na odmor. Ipak, sem kornera, jednog pokušaja glavom i novog šuta sa distance – nije bilo pravih prilika kako bi se rezultat promijenio.

27.minut – GOOOOL! Juve dolazi do izjednačenja. Nećemo pretjerati ako kažemo da je Mandžukić postigao jedan od najljepših golova u istoriji finalnih mečeva elitnog takmičenja. Polumakazice, iskosa s lijeve strane! Čarolija!

Mandzukic GOAL vs Real Madrid 1-1 27' pic.twitter.com/HeC9IPnItE — EuroGoalz (@EuroGoalz) June 3, 2017

20.minut – GOOOOL! Real vodi, gol Ronalda! Prvi udarac ka golu Bufona i odmah pogodak. Portugalac je iskoristio asistenciju Karvahala, lopta je malo zakačila Bonućija, dovoljno da prevari golmana Stare dame!

Ronaldo Goal 1-0 Vs Juventus pic.twitter.com/efHg6m3aNe — EuroGoalz (@EuroGoalz) June 3, 2017

17.minut – Znatno mirniji period igre, nakon uzbuđenja na startu meča. Zanimljivo, Real ima posjed lopte (61%), ali Juve odlično stoji na terenu i ne dozvoljava Realu da dođe do ritma.

10.minut – Stara dama je znatno bolje otvorila finale. Tri pokušaja ka golu aktuelnog prvaka Evrope, Real zasad bezopasan.

Gonzalo Higuain and Miralem Pjanic both test Keylor Navas inside the opening 10 minutes. Lively start by Juventus. pic.twitter.com/Dc0cZbq9fl — Squawka News (@SquawkaNews) June 3, 2017

6.minut – Opet je Juve zaprijetio, ovog puta preko Pjanića, ali Navas na startu pokazuje visok nivo koncentracije.

¡PURA VIDA, KEYLOR NAVAS! Joya de atajada del costarricense a un magnífico tiro de Pjanić. pic.twitter.com/aUVEdguyWk — FutMomento (@FutMomentoC) June 3, 2017

4.minut – Iguain jo jednom, sada znatno bolje! Šut sa distance stvorio je probleme golmanu Reala.

3.minut – Bilježimo prvi udarac u okvir gola. Probao je Iguain glavom, ali lak posao za Navasa.

1.minut – Počelo je finale Lige šampiona! Cijela sezona staje u sljedećih 90. minuta…

Fudbaleri Reala večeras imaju priliku da uđu u istoriju Lige šampiona. Ukoliko trijumfuju protiv Juventusa ne samo da će osvojiti dvanaesti „ušati” pehar, već će postati prva ekipa koja je odbranila titulu u ovom formatu takmičenja (od 1992. godine). I tim iz Torina će imati veliki motiv da osvoji trofej pošto titulu prvaka Evrope čeka 21 godinu.

Juventus are aiming for their first European title since 1996. 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/knfbTAVzit — Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2017

„Kraljevski klub” je najtrofejnija ekipa u ovom takmičenju sa jedanaest titula. Ovo će im biti 15. put da igraju za najprestižniji fudbalski klupski pehar, a do sada su samo tri puta poraženi (posljednji put 1981). Sa druge strane „stara dama” će deveti put igrati za titulu prvaka Evrope. Oni su negativni rekorderi elitnog takmičenja pošto su čak šest puta poraženi u finalu, dok su samo dva puta trijumfovali. Prethodni put su u finalu igrali prije dvije godine kada su izgubili od Barselone sa 3:1.

Real Madrid are aiming to become the 1st team to retain the trophy since @acmilan (89, 90.) #UCLfinal pic.twitter.com/jlUYJOu9M6 — Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2017

Dva kluba će 19. put odigrati međusobni duel. Svaki je trijumfovao po osam puta, dok su dva susreta završena bez pobjednika. Posljednji put su se sastali prije dvije godine u polufinalu Lige šampiona, a uspješniji su bili „bjankoneri” koji su prošli dalje.

Večeras će se na terenu naći nekoliko fudbalera koji su igrali u oba kluba. To su Gonzalo Iguain i Sami Kedira, sadašnji prvotimci Juventusa, kao i napadač i trener Reala Alvaro Morata i Zinedin Zidan.