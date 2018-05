Roma se kasno probudila, Liverpul u finalu Lige šampiona

Fudbaleri Liverpula pridružili su se Reala u finalu Lige šampiona.

“Redsi” su večeras poraženi od Rome u Italiji 4:2, ali su zahvaljujući trijumfu 5:2 iz prve utakmice došli u situaciju da se bore za prestižni trofej.

Nije bilo neizvjesnosti u Rimu jer je Liverpul na poluvremenu vodio 2:1 i kontrolisao situaciju na terenu.

Već na startu je grešku Naingolana iskoristio Firmino da savlada Alisona, ali je ubrzo domaći tim izjednačio poslije karambola pred golom Karijusa i autogola Milnera.

Ipak, u 25. minutu Vajnaldum je kaznio lošu reakciju Džeka i čini se da je tada Roma potpisala kapitulaciju.

Utisak je da su u nastavku “redsi” željeli samo da meč privedu kraju, dok je Roma zaigrala za čast i uspjela da preokrene.

Roma are the first side to beat Liverpool in the Champions League this season. Consolation prize. pic.twitter.com/Zp5hBdkVDE — Squawka Football (@Squawka) May 2, 2018

Najprije je Džeko poslije odbijene lopte nakon udarca El Šaravija doveo domaće u vođstvo.

U završnici je Naingolan u 86. dao sjajan gol sa preko 25 metara, dok je u posljednjem minutu sudijske nadoknade Belgijanac iz penala postavio konačan rezultat.

“Vučici” za utjehu ostaje činjenica da su postali prva ekipa koja je ove sezone pobijedila Liverpul u Ligi šampiona.

Sa druge strane, Klopova ekipa će se 26. maja u Kijevu protiv Reala boriti za šestu titulu prvaka Evrope u klupskoj istoriji.

Roma – Liverpul 4:2

Milner 15 (a.g), Džeko 52, Naingolan 86, 90. – Mane 9, Vajnaldum 25.

Tok meča.

90+3′-GOOOLL! Naingolan sa penala, 4:2!

90+3′- Klavan je igrao rukom, penal za Romu!

86′-GOOOLLLLL! Golčina Rađe Naingolana! Sa preko 25 metara savladao je Karijusa!

80′- Nova prilika za Džeka, šut za osam metara iskosa sa lijeve strane, ali je dobro intervenisao Karijus.

78′- Solidan pokušaj Šika sa 18 metara. Lopta ide preko gola.

63′- Šetala je lopta po petercu Liverpula, a onda je šutirao El Šaravi, čiji udarac je rukom blokirao Arnold, ali sudija Skomina to nije vidio.

Shout for handball and you can see why! That's a good save from Alexander-Arnold. #UCL #beINUCL pic.twitter.com/0uUqYdUoBG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2018

60′- Šansa za Undera, ali je preslabo šutirao pa je Karijus zaustavio njegov šut. Pokušava Roma da trećim golom donese malo neizvjesnosti.

52′-GOOOOL! Edin Džeko! Poslije prodora El Šaravija čiji udarac je zaustavio Karijus, spremno je na odbijenu loptu reagovao reprezentativac Bosne i Hercegovine i izjednačio.

46′- Nastavljena je utakmica, gosti imaju veliku prednost i grabe ka finalu Lige šampiona.

⏰ HALF-TIME ⏰ ℹ️ Roma 1-2 Liverpool (agg: 3-7) ⚽️ Mané 9

⚽️ Milner 15 og

⚽️ Wijnaldum 25 Who will win the second half?#UCL pic.twitter.com/OLab1rxkxi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2018

Poluvrijeme u Rimu, Liverpul vodi 2:1, kontroliše zbivanja na terenu i čudo bi trebalo da se desi da ne zaigra u finalu.

35′- Stativa spašava Liverpul poslije udarca El Šaravija.

25′-GOOOOOL! Žoržino Vajnaldum poslije loše reakcije Džeka koristi šansu i vraća gostima prednost.

Wijnaldum scores an away goal! RT for good luck😂pic.twitter.com/a4ayKdAyKC — #AneukLangsa!!! (@BIGREDS_LGS) May 2, 2018

25′- Sjajan prodor Robertsona i povratna lopta za Manea, ali je fudbaler Liverpula sa četiri metra pogodio Alisona i “redsi” su dobili samo korner.

15′-GOOOLL! Kakav autogol! Pokušao je da loptu ispuca Lovren, pogodio je u glavu Milnera i lopta je završila u mreži Karijusa. Roma uz mnogo sreće vraća nadu.

9′-GOOOOLLL! Šok na “Olimpiku”! Naingolan je izgubio loptu na sredini terena, otvorio kontru gostima, uslijedila je asistencija Firmina i lagana realizacija Sadija Manea!

6′- Snažan šut Florencija sa 25 metara, lopta ide pored stative. Inicijativa Rome na startu. Očekivano…

1′- Akcija domaće ekipe i pokušaj Džeka iz teške pozicije glavom poslije samo 45 sekundi.

1′- Počela je utakmica na krcatom “Olimpiku”. Glavni sudija je Slovenac Damir Skomina.

Nakon što je Real sinoć eliminisao Bajern, Madriđani će dobiti rivala za meč velikog finala.

Liverpul u glavni grad Italije dolazi nakon pobjede 5:2 u prvoj utakmici i u dobroj je poziciji da obezbijedi vizu za Kijev.

TEAM NEWS! 📋 Liverpool ✅

ℹ️ Wijnaldum replaces the injured Oxlade-Chamberlain.#UCL pic.twitter.com/xu7MJeBNb7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2018

Sa druge strane, Roma vjeruje da će ponoviti podvig iz četvrtfinala, kada je nadoknadila poraz od 4:1 iz duela sa Barselonom.

“Vučicu” raduje činjenica da nije primila nijedan gol ove sezone u Ligi šampiona na svom terenu, dok su “redsi” dali pogodak na svakom gostovanju u elitnom takmičenju.

Veliko finale u Kijevu odigraće se 26. maja.