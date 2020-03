Uživo: PSŽ na 2:0, Vajnaldum obrisao prednost Atletika

Revanšima osmine finala u Liverpulu i Parizu, nastavlja se nokaut faza Lige šampiona.

UŽIVO:

LIGA ŠAMPIONA, 1/8 FINALA:

LIVERPUL – ATLETIKO 1:0 (prvi meč 0:1)

Vajnaldum 43.

PSŽ – BORUSIJA DORTMUND 2:0 (prvi meč 1:2)

Nejmar 28, Bernat 45.

56′- Pritisak Liverpula, snažan šut Oksa Čemberlena sa preko 20 metara brani Oblak,pa je Liverpul dobio samo korner.

46′- Nastavljene su utakmicu.

Na poluvremenu PSŽ je bliži četvrtfinalu od Borusije, dok su Liverpul i Atletiko u izjednačenoj poziciji.

45′-GOOOOLL! Huan Bernat za 2:0 u Parizu. “Svecima” očigledno ne smetaju prazne tribine.

Bernat goal against Dortmund (2-0) pic.twitter.com/BDpDAkF1O8 — Mr Flo (@vxflx) March 11, 2020

43′-GOOOOLL! Centaršut sa krila Čemberlena i sjajan skok Vajnalduma za 1:0. Liverpul je obrisao prednost Atletika iz prve utakmice u Madridu.

Wijnaldum goal vs Atletico pic.twitter.com/xT9PrYhPxU — mvska (@_mileena_v) March 11, 2020

34′- Pokušao je Mane sa ivice kaznenog prostora. Međutim, slabo je šutirao, po sredini gola Oblaka.

28′-GOOLLLL! Nejmar pogađa za vođstvo Pari Sen Žermena. Pogodak za “svece”, koji igraju pred praznim tribinama.

Neymar has actually been the best player on the planet this season. What a crucial goal🔥🔥 pic.twitter.com/rHbAGNUtZx — Neymar Universal 🌎 (@NeymarUniversal) March 11, 2020

17′- Šansa za Atletiko i to odlična. Nakon kornera Felipe iz peterca nije uspio da savlada Alisona.

15′- Probao je Čemberlen sa ivice kaznenog prostora. Brani Oblak.

Liverpul će sa oporavljenim kapitenom Džordanom Hendersonom pokušati da nadoknadi minimalan poraz 1:0 iz prvog susreta sa madridskim Atletikom.

Ukoliko odbrana “kolćonerosa” sa Stefanom Savićem na čelu bude na nivou iz uvodnog meča, ekipa Dijega Simeonea imaće veliku šansu da eliminiše prvaka Evrope.

TEAM NEWS: Diego Costa is in the starting XI alongside João Félix for Atlético, while Trippier gets nod at right-back…#UCL pic.twitter.com/YGCt26f53I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2020

Bez prisustva publike zbog prevencije širenja koronavirusa, Pari Sen Žermen će igrati protiv Borusije Dortmund.

“Sveci” će biti oslabljeni jer od starta u timu neće biti Kilijana Mbapea, koji je bio prehlađen prethodnih dana.

U prvom susretu, Borusija je pobijedila 2:1.