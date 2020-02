Uživo: Totenhem čeka Lajpcig, Atalanta napada Valensiju

Utakmicama u Londonu i Milanu, nastaviće se osmina finala Lige šampiona.

Totenhem će pred svojim navijačima dočekati Lajpcig, bez dvojice najboljih fudbalera.

TEAM NEWS: Bergwijn makes his European debut for Tottenham, Alli & Lo Celso start behind makeshift striker Lucas Moura…#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020

Odranije povrijeđenom Hariju Kejnu, pridružio se Son, pa menadžer Žoze Murinjo ima mnogo problema kada je napad u pitanju.

TEAM NEWS: Chelsea loanee Ampadu in for suspended Leipzig defender Upamecano…#UCL pic.twitter.com/2juoenviT6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020

Sa druge strane Lajpcig igra veoma dobro ove sezone, a pored plasmana u nokaut fazu elitnog takmičenja, bori se i za titulu u Bundesligi.

Možda i najmanje atraktivan na papiru je duel Atalante i Valensije.

TEAM NEWS: Duvàn Zapata stars on the bench for Atalanta with Pašalić supporting Iličić and Gómez.#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020

Tim iz Bergama će na “San Siru” dočekati nekadašnjeg vicešampiona Evrope i pokušati da dobru formu iz Serije A iskoristi u Ligi šampiona.