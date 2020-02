Uživo: Siti propustio zicer, prečka sačuvala Juventus

Madrid i Lion domaćini su posljednja dva duela osmine finala Lige šampiona.

UŽIVO:

LIGA ŠAMPIONA:

REAL – MANČESTER SITI 0:0

LION – JUVENTUS 0:0

21′- Mnogo sreće za Juventus, Ekambi je pogodio prečku gola “stare dame”.

21′- Poslije mirnih 20 minuta, velika šansa za Siti. De Brujne je asistirao, Žesus šutirao sa sedam metara, ali je odbranio Kurtoa.

1′-Počeli su mečevi u Madridu i Lionu.

Derbi na “Santjago Bernabeu” igraju Real i Mančester siti. Poslije ispadanja iz šampionske trke u Premijer ligi, “građani” su sve karte bacili na elitno takmičenje.

🗒️ TEAM NEWS: Gabriel Jesus is in ahead of Agüero. Sterling returns to the Manchester City squad.#UCL pic.twitter.com/UtC9EPMsBz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020