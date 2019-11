Uživo: Atalanta izjednačila protiv Sitija, Son kaznio promašaje Zvezde, 1:1 u Zagrebu

Liga šampiona nastaviće se večeras mečevima u grupama A,B,C i D.

UŽIVO:

57′-GOOLL! Kontra Totenhema i gol Sona, 2:0 za londonski klub u Beogradu.

55′-GOLL! Kevin Foland je udvostručio vođstvo Leverkuzena protiv Atletika.

49′-GOOLL! Mario Pašalić pogađa mrežu Sitija, Atalanta je izjednačila.

45′-GOOLL! Karim Benzema, Real je već na 4:0.

41′-GOOOL! Autogol Tomasa, 1:0 za Lever protiv Atletika.

34′-GOOLL! Pravi fliper pred golom Zvezde. Stativu je pogodio Kejn, prečku potom Son, a onda je Lo Selso ubacio u gol.

25′-GOOOL! Bruno Petković vraća ravnotežu, 1:1 na “Maksimiru”.

22′-GOOLL! Mauro Ikardi trese mrežu Briža, 1:0 za PSŽ.

14′-GOOLL! Serhio Ramos iz penala, velikih 3:0 za Real.

13′-GOOL! Alan Patrik za prednost Šahtjora u Zagrebu.

7′-GOOOOL! Sterling za vođstvo Sitija na terenu Atalante.

7′-GOOLL !Opet Rodrigo, 2:0 za Real.

4′-GOOOLL! Mladi Rodrigo, vodi Real protiv Galatasaraja.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Grupa A

PSŽ – Klub Briž 1:0

Ikardi 22.

Real – Galatasaraj 4:0

Rodrigo 4,7, Ramos 14, Benzema 45.

Grupa B

Bajern – Olimpijakos 2:0

Crvena zvezda – Totenhem 0:2

Lo Selso 34, Son 57.

Grupa C

Atalanta – Mančester siti 1:1

Pašalić 49. – Sterling 7.

Dinamo Z. – Šahtjor 1:1

Petković 25. – Patrik 13.

Grupa D

Lokomotiva – Juventus 1:2

Bajer L. – Atletiko M. 2:0

Tomas (a.g) 41, Foland 55.

Jednu od najvažnijih utakmica u istoriji odigraće Dinamo iz Zagreba protiv Šahtjora. Hrvatski šampion ima šansu da u direktnom duelu sa rivalom za plasman dalje pobijedi pred svojim navijačima i približi se osmini finala.

Crvena zvezda će na stadionu “Rajko Mitić” dočekati Totenhem i pokušati da mu se revanšira za ubjedljiv poraz od prije dvije sedmice, kada je bilo 5:0 za londonski tim.

I Beograđani bi u slučaju iznenađenja i uspjeha došli u dobru situaciju, makar za ostanak u Evropi na proljeće. Večeras nema izrazitog derbija, Siti gostuje Atalanti, Real čeka Galatasaraj, PSŽ je domaćin Klub Brižu, Atletiko će igrati na terenu Leverkuzena.