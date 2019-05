Vajnaldum bio ljut na Klopa, Origi skroman poslije partije karijere

Liverpul će se 1. juna u Madridu nadmetati za šesti trofej Lige šampiona, a po svemu sudeći samo su igrači vjerovali u veliki podvig na Enfildu, u revanšu polufinala protiv Barselone.

Nije bilo Salaha, Firmina, Keite, pa su u velike heroje izrasli Divok Origi i Žoržinjo Vajnaldum, dvostruki strijelci u pobjedi rezultatom 4:0.

“Bio sam ljut na menadžera jer me je ostavio na klupi. Ali, pokušao sam da pomognem svom timu i presrećan sam što sam to i učinio postigavši dva gola. Poslije utakmice u Barseloni bili smo uvjereni da možemo da postignemo četiri gola i slavimo 4:0. Ljudi izvan tima su sumnjali u nas, mislili su da ne možemo to da uradimo. Ali, još jednom smo pokazali da je sve moguće u fudbalu“, rekao je Vajnaldum.

Origi nije mogao da izabere ljepši trenutak za prve pogotke u elitnom takmičenju.

“Ovo je pobjeda cijelog tima, a ne pojedinca. Borili smo se. Znali smo da će ovo veče biti posebno i željeli da napravimo ovaj rezultat za povrijeđene momke. Teško je opisati sve ovo. Treba doživjeti”, kazao je Origi.

Trent Aleksander Arnold je takođe odigrao jednu od najboljih utakmica u dosadašnjoj karijeri, a posebno će se pamtiti njegova asistencija iz kornera za četvrti gol.

“Asistencije su plod instinkta. Kada vidite najmanju priliku morate da je iskoristite. Origi je top igrač, dao je dva gola. Svi će zapamtiti dugo ovu utakmicu”, rekao je Aleksander Arnold.

Pogledajte djelić Liverpulovog slavlja po završetku sinoćnje utakmice.

Liverpool 🔴 This means more

I can't hold back my tears…one day I'll be here and sing our anthem

❤️❤️You'll never walk alone ❤️❤️

