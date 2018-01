Van Dajk oduševio na debiju, Lukaku se vratio golovima

Prva utakmica, veliki derbi i gol odluke – skupo plaćeni defanzivac Virdžil Van Dajk donio je Liverpulu plasman u šesnaestinu finala FA kupa.

“Redsi” su savladali gradskog rivala Everton rezultatom 2:1, a momenat koji je presudio u korist domaćih dogodio se u 84. minutu.

Virgil Van Dijk score the go ahead goal in his debut! #LFC #LIVEVE #EFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/f4fZjFV9Ii

— Jonah Takalua (@Destaquito2) January 5, 2018