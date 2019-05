Varnice na treningu Čelsija, Sarija razbjesnio verbalni sukob Iguaina i Luiza

Dan pred finalnu utakmicu Lige Evrope između Čelsija i Arsenala došlo je do neočekivane drame na treningu “plavaca”.

Naime, Gonzalo Iguain i David Luiz su zaboravili da su saigrači. Argentinac je bespotrenim uklizavanjem inicirao sukob, Luiz mu verbalno nije ostao dužan, a sve je to iznerviralo Mauricija Sarija.

Iskusni italijanski stručnjak je bijesno napustio teren, šutirajući svoj kačket, očigledno ne vjerujući šta rade njegovi igrači 24 sata pred utakmicu sezone.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡

Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2019