Vatreno na “Velodromu” – Nejmar isključen, Kavani spriječio poraz “svetaca”

Derbi pun emocija odigrali su Olimpik i PSŽ na “Velodromu”, a na kraju su podjelom bodova 2:2 bili zadovoljniji parižani.

Majstorijom Luiza Gustava Olimpik je poveo, ali je prednost domaćina na dodavanja Rabioa perfektnim pogotkom anulirao Nejmar.

Ipak, tim iz Marseja je i u nastavku prvi došao do prednosti preko Tovana, a onda je Nejmar izgubio živce.

Za dva minuta dobio je dva žuta kartona, drugi zbog guranja protivničkog fudbalera, pa su Parižani sa čovjekom manje morali da pokušaju da izbjegnu prvi poraz u sezoni.

Neymar could only smile after being shown a red card. 🔴 pic.twitter.com/TZFVY1WgYE

— Squawka News (@SquawkaNews) October 22, 2017