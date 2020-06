Velika podrška antirasizmu iz Premijer lige

Premijer liga će dati veliku podršku borbi protiv rasizma.

Kako je najavljeno iz tog takmičenja, na svim mečevima do kraja sezone na dresovima će pisati parola “Crni životi su važni”.

Odluka je da ta poruka se nalazi umjesto prezimena.

“Mi, igrači, stojimo zajedno kako bismo ostvarili cilj, a to je sprečavanje rasizma gde god bio kako bi svi u globalnom društvu dobili poštovanje i jednaku priliku, bez obzira na boju kože”, navodi se u saopštenju asocijacije igrača.

The Premier League stands alongside players, clubs, the FA, EFL, PFA, LMA, PGMOL and all those who oppose discrimination

The #PL will support players who ‘take a knee’ before or during matches

There is #NoRoomForRacism, anywhere.

Full Statement: https://t.co/fdShPIq2ID pic.twitter.com/A661OWzyrx

— Premier League (@premierleague) June 12, 2020