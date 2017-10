Veliki je čovjek Kristijano Ronaldo

Kristijano Ronaldo nije samo veliki igrač, već i ljudina.

Zvanično najbolji fudbaler na svijetu platio je liječenje 370 osoba, koje su povrijeđene u požaru u Portugalu.

Cristiano Ronaldo has paid for medical treatment of the 370 wounded people in the Portugal wildfires.

A touch of class 🇵🇹👏🏻 pic.twitter.com/oUh98mKVbT

— FourFourTweet (@FourFourTweet) October 20, 2017