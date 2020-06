Veliki sudijski previd na restartu Premijer lige

Prvi meč nakon više od tri mjeseca u Premijer ligi nije donio golove, ali jeste kontroverze.

Aston Vila i Šefild junajted nisu odigrali sjajan meč na “Vila parku”, koji će se pamtiti po nevjerovatnom previdu sudija.

Igrao se 42. minut, kada je golman Vile Niland ušao sa loptom u gol i prosto je nevjerovatno kako to gol tehnologija nije “konstatovala”.

FT Aston Villa 0-0 Sheffield United

Goal-line technology will grab the headlines as the Premier League's first game back proves controversial.

