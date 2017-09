Vezista produžio ugovor sa Milanom do 2022.

Fudbaler Milana Suso potpisao je novi ugovor sa klubom sa “San Sira” koji će važiti do 2022. godine.

Bivši fudbaler Liverpula dogovorio je dugoročnu saradnju sa jednim od najvećih klubova iz Italije.

#ACMilan have officially confirmed that Suso has extended his contract until 2022. https://t.co/3gBoyYaIke pic.twitter.com/Y575nDJ8Mi

— footballitalia (@footballitalia) September 25, 2017