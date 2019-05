Vila ponovo u Premijer ligi

Fudbaleri Aston Vile naredne sezone će ponovo igrati u Premijer ligi.

Tim iz Birmingema je u finalu plej ofa bio bolji od Derbi Kauntija 2:1.

Odličan meč viđen je na Vembliju, a na kraju su se radovali fudbaleri Aston Vile.

Poveli su u finišu prvog dijela preko El Gazija. Na 2:0 povećao je Mekgin koji je iskoristio grešku golmana Rusa, a tražili su fudbaleri Derbija faul nad svojim čuvarom mreže.

Uspio je tim Frenka Lamparda da se vrati u meč pogotkom Mariotija devet minuta prije kraja.

Ipak do kraja se nije rezultat mijenjao pa će Vila 106. sezonu igrati Premijer ligu.

SAY WE ARE @PREMIERLEAGUE, WE ARE PREMIER LEAGUE 🎶#AVFCpic.twitter.com/8W94cV408N

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2019