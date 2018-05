Volfsburg ostaje bundesligaš

Fudbaleri Volfsburga i naredne sezone igraće u Bundesligi.

I u drugom meču Volfsburg je pobijedio Holstajn Keln tako da je na kraju ubjedljivo obezbijedio opstanak.

Nakon što je u prvom susretu bilo 3:1, u revanšu je u Kilu rezultat bio 0:1.

Jedini gol na meču viđen je u 75. minutu. Noh je ostao potpuno sam na petercu poslije ubacivanja iz kornera i lako je proslijedio loptu u mrežu čime je ubio i posljednju nadu domaćih da mogu do čuda.

FULL-TIME! YEEEESSSS – we are staying up! 🙌🙌🙌 Brilliant effort, lads! 👏👏👏#vflwolfsburg #KSVWOB | 0-1 pic.twitter.com/cxdx8dcDI7

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) May 21, 2018