Volkot poslije 12 godina odlazi iz Arsenala

Teo Volkot napustiće Arsenal poslije 12 godina.

Krilni fudbaler karijeru će nastaviti u Evertonu, a klub sa “Emirata” zaradiće na ime obeštećenja 20 miliona funti, plus bonuse zavisno od njegovih igara.

Volkot je imao samo 16 godina kada je jedan od najtalentovanijih fudbalera Evrope u Arsenal stigao iz Sautemptona.

BREAKING: Theo Walcott at Everton training ground to discuss possible move from Arsenal. #SSN. pic.twitter.com/eRPFdkAuOd

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 16, 2018