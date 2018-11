Jednom nogom dizao sam 310 kilograma

Tokom duge karijere Havijer Zaneti bio je jedan od najspremnijih fudbalera na svijetu, a sada je otkrio kako se između ostalog pripremao za utakmice.

#Inter legend Javier Zanetti reveals the key to his extraordinary longevity. “I used to leg press 500kg. I could do 310kg with one leg.” https://t.co/cjmT4rx8cB #FCIM #Argentina pic.twitter.com/ejI09lPakf

— footballitalia (@footballitalia) November 24, 2018