Zato što je činio svima i svakome, to ga je negdje koštalo, najmanje je na sebe mislio

Stevan Jovetić je jedan od najtalentovanijih fudbalera ikada sa prostora bivše Jugoslavije, ali su ga povrede omele da, do sad, ostvari očekivanu karijeru.

Da fudbalski kvaliteti ipak nisu najvažnija stvar u životu jednog čovjeka koji se profesionalno bavi najvažnijom sporednom stvari na svijetu, svjedoče priče Podgoričana o ličnosti nekadašnjeg kapitena Partizana.

“Stevan Jovetić dođe u Crnu Goru, pomaže ljudima. Da novac bolesnima, ugroženima, čak nekim drugarima plaća kockarske dugove, jednom je glavu spasio, da ga ne ubiju zbog dugova. Kakva je to ljudina! Nije bahat, ne razbacuje se parama, mi ovdje gledamo kako neki s novčanicom od 500 eura pale tompus, on nije takav, totalna suprotnost. Voli jako porodicu i provodi vrijeme a njima, ne opija se. Došao je 2016. na skup reprezentacije, mi ga pitamo: “Brate, je l moguće da je onaj Palasio prije tebe u tim?!” kaže on: “Ne smijem i neću da pričam o tome dok sam u Interu.” Kasnije nam je rekao da u Interovoj upravi vlada haos, da je to naš problem, da imamo dosta kvazistručnjaka u upravi. Joveta je divan momak, brat, sin, otac, zet za poželjeti, gdje god da je na TV vidio bolesno dijete, zvao, išao i pitao:” Koliko para treba?”“, naveli su navijači Intera iz Crne Gore.

Opisu ljudskih kvaliteta reprezentativca Crne Gore pridružili su se i kreatori kultne stranice na Fejsbuku – Pogrebne i kladioničarske usluge Podgorica.

“Čudo od djeteta. Neizbrušeni dijamant. MAJSTOR. Naše dijete, podgoričko, lijepo vasipitano, kulturno, nikad pogriješio nije, niti će. Zato što je i činio svima i svakome, to ga je negdje i koštalo glavne stvari u karijeri, jer je najmanje na sebe mislio. Pomaže i daje i šakom i kapom, to je tradicija koju je Guzo započeo, Dejo nastavio, a evo i Stevan priihvatio najradosnije. Negdje prošle godine, dok je bio u Francuskoj i oporavljao se od povrede, ništa nam nije bilo milije od toga, da kaže ovo su moji Podgoričani, pratim ih na Instagramu i Fejsbuku, odraše me od smijeha, budalice. Joveta, burazer“, navedeno je.