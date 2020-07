Zvijezdu Premijer lige mažu uljem za bebe

Adam Traore je ove sezone postao pravi hit u Premijer ligi.

Španski fudbaler odigrao je fenomenalno i jedan je od traženijih igrača Premijer lige.

Izuzetno brz i stamen često je neuhvatljiv za protivničke igrače.

Faul je najčešće jedini način da ga zaustave, a tu na scenu stupa zanimljiva taktika.

Ruke mu mažu uljem za bebe.

“To radimo da zaštitimo Adamu. On je toliko brz da ga protivnički igrači vuku za ruke kako ih ne bi prošao. To mu je uzrokovalo iščašenje ramena za vrijeme utakmice. Mazanje ruku dječjim uljem otežaće protivnicima da ga uhvate za ruku i tako ćemo spriječiti dalje oštećenje ramena”, kazao je jedan od članova stručnog štaba.

@CathalCallinan you should be copying traoré, puttin baby oil on his arms to make them slippery….the half backs wouldn’t get near ya pic.twitter.com/ZQIkG5Mndu

— Paddy Kelly (@1paddykelly) July 27, 2020