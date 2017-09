ABA Super kup: Mornar protiv Partizana, Budućnost na Cibonu

Tačno tri nedjelje prije početka, saopšteni su parovi prvog ABA Superkupa čiji će domaćin biti Bar.

Igraće se po eliminacionom sistemu počevši od četvrtfinala, naša zemlja ima dva predstavnika, a izostaće šampion regionalnog takmičenja Crvena zvezda.

Budućnost Voli namjeriće se na Cibonu (19h), dok je rival domaćeg Mornara ekipa Partizana (21:15). Susret crnogorskih timova moguć je u polufinalu.

U ostalim mečevima sastaće se Cedevita – FMP (14.30) i Igokea – Mega Bemax (16,45). Sva četiri susreta četvrtfinala zakazana su za 20. septembar.

Dva dana kasnije na programu su polufinala, dok je dvoboj za pehar zakazan za 23. septembar.

