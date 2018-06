Adaptacija ključ uspjeha

U Monaku su svjesni što je Crnogorac Zvezdan Mitrović uradio za klub.

Treće finale za sezonu je uspjeh koji potpisuje crnogorski selektor i igrac kao dokaz da se i sa malo može mnogo. Mitrović je sa francuskim klubom osvojio domaći Kup, u prilici je da osvoji titulu, zaustavljen je na posljednjem koraku do trofeja Lige šampiona.

Za samo tri godine, od ekipe koja je bila sigurni drugoligaš, naš stručnjak je doveo do ekipe od koje svi strahuju. Limož je prije dvije noći kao najbolji i najuspješniji francuski tim (jedini osvajač Evrolige) u kultnom”Bolbanu” osjetio moć odbrane i snagu napada Monaka. U trećoj četvrtini četvrte polufinalne utakmice plej-ofa, Zvezdovi igrači su za deset minuta postigl 33 poena, primili 13. Rutinski u posljednjoj dionici obezbijedili put do finala. Razgovarali smo sa Mitrovićem juče popodne kada je sa ekipom stigao kući. Navijači su ih sačekali kod dvorane.

“Vjerovatno su svjesni što smo uradili. Evo tri godine dobro radimo i to je to. Doveli smo publiku, prijatno se osjećamo, dobijamo podršku. Lijep je osjećaj.

Da li je realno bilo da Monako, sa prosječnim budžetom, dođe do tri finala?

“Dalje od polufinala i četvrtfinala prošle godine nijesmo mogli. Ove godine nijesmo imali kvalitetan tim, ekstra očekivanja, ali tokom sezone smo se podizali. Osvojili kup, koji je bio važan, igrali finale Lige šampiona. Mislim da smo odigrali ozbiljnu sezonu, a kruna je finale prvenstva”.

Da li ste igru bazirali na nekim asovima ili ste podredili kolektivu i jeste li više insistirali na odbrani ili napadu?

“Dobar rad, ozbiljni momci i dobri igrači, ništa senzacionalno. Po budžetu smo bili na diobi trećeg i četvrtog mjesta u ligi. Interesantno da smo u FIBA ligi igrali najbolju odbranu, drugu godinu zaredom, a u Francuskoj smo sa najboljim napadom. Igramo dosta agresivno, trčimo, sa mnogo tranzicije i kontranapada”.

Što fali odbrani?

“U Francuskoj nijesmo najbolji defanzivci jer imamo dosta problema sa suđenjem. Limožje,ako izuzmem posljednju, u dvije ranije utakmice šutirao 40 slobodnih bacanja više od nas”.

Sinoć ste u Limožu bili do odmora pred ponorom, sto se dogodilo u nastavku?

“Želim da kažem da je dvorana bila puna, sa šest hiljada navijača. Atmosfera bučna, sa pravom, najboljom publikom u Francuskoj. Mi smo loše krenuli/gubili do odmora, a u trećoj četvrtini, za pet-šest minuta, napravili razliku od minus 11 do plus 10. Baš smo odigrali fantastično, znali smo i da kontrolišemo rezultat”.

Važan i psihološki momenat?

“Istina, ali, važan je bio, prije svega, proizvod odbrane. Iz takve odbrane je pošla igra. Presjekli smo dosta lopti, ostvarili više skokova, mnogo trčali, pogađali lake poene i izdominirali”.

Kakva je po kvalitetu liga, zbog čega nema klubova u Evroligi?

“Porezi, obaveze, osiguranja su velika. Plate su zagarantovane, ali nema milionskih budžeta za igrače. Ako je budžet pet miliona, kao što je Monakov, za igrače se izdvaja nepuna dva miliona. Zbog toga nijesu konkurentni na velikoj sceni, ali je zato ugovorom sve zagarantovano. Ovdje je zatvoreno tržište, teško je dobiti licencu, možda bi kvalitet bio još veći, da imaju kvalitet domaćih igrača, sa nevjerovatnim potencijalom”.

Što je bilo ključno u Monaku?

“Adaptacija je bila ključna za rezultat”.

Kao?

“Adaptacija na mentalitet i pravila, potrebno je bilo da dođem do zajedničkog jezika sa starijim igračima, koji su u jednom sistemu. Pa sa Amerikancima. To je nešto što sam naučio”.

Da li je bilo teško?

“Nije, zato što je u Monaku apsolutno sve kako treba. Ne možeš glavom kroz zid. A momci su takvi, vrijedni, sa navikama, nijesu od onih koji zloupotrebljavaju stvari. Potrebno je bilo uklopiti se i sklopiti sve”.

Sa Le Manom za titulu

Monako je sinoć saznao ime protivnika protiv kojeg će igrati za titulu šampiona Francuske.

Le Man je sinoć u gostima, u odlučujućoj, petoj utakmici iz polufinalne serije, savladao Strazbur 85:79. Uzbuđenja nije falilo. Domaćin je u produžecima pao, a regularni dio utakmice završen je 66:66. Monako će imati prednost domaćeg terena.

Prva utakmica je 13. juna, a ako bude potrebno posljednja 24, takođe u Monaku.