AEK drugi finalista Lige šampiona

Košarkaši AEK-a suprotstaviće se Monaku, našeg Zvezdana Mitrovića, u finalu FIBA Lige šampiona.

Atinjani su večeras bili bolji od španske Mursije rezultatom 77:75.

Meni Heris je predvodio pobjednika sa 20 poena, dok se u poraženom sastavu istakao Vitor Benite sa 19.

🧙‍♂️Ovie Wan Sokoli using the force to throw it down! #maythe4thbewithyou

📺https://t.co/tvGWbXJ559 #BasketballCL #FinalFour @UCAMMurcia pic.twitter.com/yo2XUCzw7W

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 4, 2018