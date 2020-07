Ajon napustio Zenit

Nakon jedne sezone u Zenitu, Gustavo Ajon napustio je ruski klub.

Klub iz Sankt Peterburga zahvalio se na Tviteru iskusnom centru i poželio mu sreću u nastavku karijere.

🙏 @AyonGustavo leaves BC Zenit. The term of the agreement has come to an end. Thank You, El Titan! We wish You Good luck! 💌 pic.twitter.com/3UFDEiaAFg

— Basketball club Zenit (from 🏠) (@zenitbasket) July 26, 2020