Aleksa Ilić: Morača neosvojiva tvrđava

Budućnost će protiv Ređo Emilije otvoriti takmičenje u Evrokupu, a želja je da Morača bude neosvojiva kaže Aleksa Ilić.

Crnogorski košarkaš vjeruje da se može do pobjede protiv Italijana, ali i do dobrog rezultata u sezoni.

„Dobro smo otvorili sezonu. Imamo oscilacija ali to je donekle i logično jer se još uvijek uigravamo. Protiv Zadra smo dobili triler završnicu poslije dvocifrene prednosti koju smo imali, protiv Igokee je fortuna bila na strani rivala. Mada smo i samo krivi jer nismo odigrali odbranu na željenom niovu. Protiv Cibone je sve bilo kako treba. Odigrali smo bez oscilacija kontrolisali dešavanja na parketu čitavim tokom“ rekao je Aleksa Ilić za Sport Klub i nastavio:

„Što se Ređine tiče očekuje nas teška utakmica. Spremni smo za meč koji slijedi i vjerujem da možemo da stignemo do pobjede, do trijumfa koji bi nam mnogo značio na psihološkom planu. Pored toga naša želja je da dvorana „Morača“ postane neosvojiva tvrđava za sve rivale u Evrokupu. Za to nam treba i pomoć navijača”.

Duel Budućnost – Ređo Emilija je u 19 sati.