Bertomeu se obratio ljubiteljima košarke: Potrudićemo se da ova sjajna sezona stigne do kraja

Predsjednik Evrolige Đordi Bertomeu uputio je otvoreno pismo fanovima evropske klupske košarke.

Zbog pandemije koronavirusa, a u cilju prevencije od širenja bolesti, elitno takmičenje i Evrokup suspendovani su na mjesec.

“Hvala svima na strasti i posvećenosti koje ste pokazali u najtežoj situaciji u kojoj smo se našli u posljednjih 20 godina. Od prvog momenta kada je virus stigao u Evropu, postupili smo maksimalno ozbiljno, u skladu sa instrukcijama nacionalnih vlada.

To je dovelo do nepopularnih odluka, igranja mečeva bez publike, što je oštetilo ono najvažnije što imamo, a to su naši navijači. Mečevi Evrolige biće suspendovani bar do 11. aprila i potrudićemo se da ova sjajna sezona stigne do kraja.

Ako je cijela situacija donijela nešto dobro, onda je to saznanje da Evroliga predstavlja jedinstvenu zajednicu, kojoj svako sa ponosom pripada. Nadam se da ćemo upisati pobjedu što je prije moguće i da će se takmičenje uskoro nastaviti”, poručio je Bertomeu.