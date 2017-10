Bio je šampion u NBA ligi, a sada je stigao u Igokeu!

Američki košarkaš Dorel Rajt novi je član Igokee.

Ta informacija ne bi bila toliko zanimljiva da se ne radi o igraču koji je prije 11 godina sa Majamijem osvojio šampionski prsten u NBA ligi.

Igrao je zajedno sa zvijezdama kakve su Dvejn Vejd i Šekil O’Nil.

OFFICIAL: @BCIgokea sign contract with #NBA champion Dorell Wright. Welcome to #ABALiga!

Read more at: https://t.co/VgQ2NjGdfN pic.twitter.com/hYT7rtWYO7

— ABA Liga (@ABA_League) October 3, 2017