Bivši reprezentativac Crne Gore stiže u Panatinaikos

Bivši crnogorski reprezentativac Tajris Rajs karijeru će nastaviti u Panatinaikosu.

Iskusni organizator igre blizu je potpisivanja ugovora sa atinskim klubom.

Tyrese @ReseRice4 Rice very close to signing with @paobcgr, per @nikosvarlas #EuroLeague

| Eurohoops https://t.co/Xva8hEQ2Dh

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) June 29, 2019