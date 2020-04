Bokan: Budućnost spremna da organizuje završnicu ABA lige

Budućnost Voli spremna je da preuzme odgovornost organizacije završnog turnira ABA lige i to će predložiti ostalim članovima regionalnog takmičenja, kazao je Dragan Bokan, predsjednik podgoričkog kluba.

Prvi čovjek našeg šampiona najavio je sastanak predsjednika klubova ABA lige za srijedu. U intervjuu za Pobjedu istakao je riješenost najvećeg crnogorskog kluba, da sezona regionalne elite dobije epilogna terenu.

“Pozdraviću i čestitati ljudima koji vode medicinski dio borbe protiv korona virusa u našoj zemlji. Tu imamo rezultate među najboljima u Evropi. Imajući sve to u vidu, trend da imamo smanjen broj oboljelih na dnevnom nivou, sve to govori da bi Crna Gora mogla najbolje proći u regionu. Budućnost Voli i Podgorica su spremni, ako se slože drugi klubovi i ako situacija sa epideniijom bude povoljna, jer je to ipak sada najbitnije, da organizujemo fajnal-for ABA u Podgorici. U junu, julu, septembru, nebitno. Država Crna Gora i Koordinacioni odbor u okviru našeg Ministarstva zdravlja ulivaju povjerenje, da možemo organizovati takav događaj, naravno bez prisustva publike. Sa pozicije predsjednika Budućnosti, želim zaista igračima, stručnom štabu, svim zaposlenima u mojoj kompaniji, svim građanima Podgorice i države, prvo zdravlje. Najbitnije je da pobijedimo u najvažnijoj utakmici. Da izađemo sa najmanje štete iz ove situacije. Pa da se na jesen vratimo sportu u cjelini, što sveukupno neće biti lako”, rekao je Bokan.

Pozicije klubova koji pretenduju na ABA tron i mjesto u Evroligi su javnosti poznate.

Svi predsjednici klubova učestvovaće na sastanku putem video-poziva u srijedu. Ono što je sigurno je da Partizan želi da se sezona završi konstatovanjem trenutnog stanja na tabeli. To im odgovara. Budućnost Voli želi da igra, jer jedino kroz igru može biti šampion. Crvena zvezda sve propušteno u ovoj sezoni traži da nadoknadi kroz završnicu.

“U ovom trenutku slobodno mogu reći da za nas četvrto mjesto u ABA pripada Mornaru. Sa moje strane predlažem i predložiću, da u završnici polufinala treba da budu Partizan – Mornar i Budućnost Voli – Crvena zvezda. Sto se tiče varijante, same forme takmičenja za završnicu sezone, Budućnost Voli je kooperativna. Nama je bitno da se na terenu, gdje je jedino, realno i pošteno, dobije šampion i završi se ABA liga. Mi nijesmo u situaciji da nekome možemo da poklanjamo godine perspektive, da to bude bez igre. To bi nekorektno bilo i da je Budućnost prva. I sigurno se onda ne bi složili ni Partizan, ni Zvezda, ni bilo koji drugi klub”, dodao je Bokan.

Funkcionisanje kluba

Predsjednik Budućnost Volija opisao je komunikaciju svih ovih dana sa trenerom Mijovićem i igračima.

“Insistiramo na korektnim i bliskim odnosima u klubu i vodimo računa da taj odnos bude jednak kada su domaći i strani igrači u pitanju. Žao mi je što su četvorica Amerikanaca, Bamfort, Kilpatrik, Kobs, Martin, otišli iznenada, nakon brze odluke. Praktično se u pet-šest sati sve izdešavalo. Možda je i bolje bilo za njih da su ostali, ali razumijem potrebu, svako voli da se vrati svom domu. Klub to razumije. Svakodnevno sam u komunikaciji sa direktorom Radulovićem, sportskim direktorom Pajovićem, naravno trenerom Mijovićem. I sa većinom igrača. Svi čekamo odluku i odgovor što će biti sa ligom i završnicom sezone”, rekao je Bokan.

Budućnost Voli je praktično jedini klub koji je otvoreno i do kraja javno privržen ideji da je prioritet odigravanje završnice ABA sezone, kada se zato steknu uslovi.

“To je i odraz uvjerenja uprave, u kvalitet i rad ove ekipe, imamo maksimalno povjerenje i u stručni štab i u igrače. Mnogi su u javnosti smjenjivali Petra Mijovića, bilo je kriza, teških trenutaka. Bilo je i mnogo razgovora uprave i stručnog štaba, uprave i igrača, mene kao predsjednika i trenera. Ponosni smo na to, da nijesmo podlegli pritisku da po svaku cijenu tražimo krivca u Petru Mijoviću. Jako mi je drago da je Petar i sada trener Budućnost Volija”, kazao je Bokan.

U javnosti se do sada pojavila informacija da je martovska zarada igračima zagarantovana u punom iznosu, a da će se o kasnijim razgovarati.

“Još nijesam imao sastanak na tu temu. Čekamo stav Evrolige, pa da vidimo dali će biti završnice sezone. Ako završnice bude, klub onda mora biti kooperativan. Ako je ne bude, onda se zna. Stav Evrolige pratiće i Budućnost Voli”, rekao je predsjednik Budućnost Volija.

Ocjena sezone

Slika dosadašnjeg dijela sezone, ostvarenog drugog mjesta pred ABA plej-of, je jasna.

“Možemo biti zadovoljni, osim sa Evrokupom. Da smo prošli prvi krug Evrokupa, sada bi bili i u njegovoj završnici. I tada bi mogli reći da smo imali jako uspješnu sezonu. Ispadanje iz Evrokupa ipak ostavlja malu gorčinu. Žao mi je, prvo, što se trener Subotić nije snašao. Smatram da smo morali pobijediti Trento i Gdinju u Podgorici. To su upravo dva meča koji su ostavili gorčinu u ovoj sezoni. Hrabro smo pružili šansu Petru Mijoviću da vodi ozbiljan i nimalo jeftin projekat. Radi se o treneru koji nije vodio velike klubove, ali ima već veliko iskustvo. Vjerujem da je Peko tu priliku zaslužio. I jako sam zadovoljan, bez obzira na velike kritike koje sam lično trpio, što je Mijović dobio šansu, a ne neko drugi, neko “veće” trenersko ime. Petar je iskoristio situaciju, bez obzira stoje imao težak period, poraze od FMP-a, Krke i Zadra. Ispušteno je prvo mjesto upravo zbog ta tri poraza. Žao mi je zbog toga, jer potpuno bi bila druga slika da je Budućnost Voli u ovom trenutku prva. Ne govorim to zbog trenutne situacije, već zbog rada stručnog štaba, imidža koji bi stekao naš mladi trener Mijović. Zadovoljan sam, žao mi je što igra koja je išla u dobrom pravcu nije realizovana kroz plej-of i kontinuitet. Uzlazna putanja forme se vidjela”, dodao je Bokan.

Prvi čovjek Budućnost Volija iznio je i ocjenu ljetošnje selekcije, pa potom i doselekcije tima, kada su stranci u pitanju.

“Kobs je bio sve bolji i stabilniji, Bamfort tu gdje jeste, a Hasan Martin je mladi igrač koji je u našem klubu napravio nekoliko stepenica više za svoju karijeru. Bilo je grešaka u selekciji, grešaka u startu, i u doselekciji. Neki nijesu donijeli to što smo planirali, neki se uopšte nijesu snašli. U startu je bilo velike muke, kasnije je “leglo”. Bila je turbulentna godina. Ali siguran sam da bi u završnici ABA imali i da imamo što pokazati.”

Bokan je skoro deceniju na čelu kluba. Sa iskustvom rada u ekstremno kompetitivnoj košarkaškoj klimi, u regionu i Evropi, nosi jasan utisak.

“Siguran sam da bi ova uprava uradila i više, da ima reda u planetarnoj košarci. Pošto nikakvog reda nema u košarci na globalnom nivou, mi nijesmo mogli više od ovoga. Siguran sam da bi mogli imati i jako dobre rezultate i u dijelu fmansija. A to bi donijelo i bolje rezultate. Jer u ovoj upravi su ljudi koji znaju da “naprave” pare. U ovom haosu koji vlada u košarci, odnosu FIBE i Evrolige, nijedna uprava ne može ništa osim da unosi novac u klub. Ne pomaže ni to što ABA ligu ne pomaže većina nacionalnih saveza. U ABA vidim perspektivu, smatram je ozbiljnim projektom koji sebi može da obezbijedi finansije. Imamo još tri godine, i smatram da ćemo učiniti sve, da imamo još utakmica i večeri za radovanje, poput one na proljeće prije dvije godine”, zaključio je Dragan Bokan.