Bokan pristao na završnicu u Beogradu, Zvezda u odličnoj situaciji

Srpski mediji danas donose transkript razgovora čelnika klubova ABA lige.

Sastanak održan 22. aprila nije donio konkretna rješenja, ali se u transkriptu može vidjeti da je predsjednik Budućnosti Voli Dragan Bokan apsolutno za to da se odigra završni turnir.

Predsjednik plavo-bijelih nema ništa protiv da se on odigra u Beogradu.

To je i predložio.

“Razumijem Partizanov stav da želi da prolongira situaciju da bi na kraju možda dobio šansu da za “zelenim stolom” postane šampion zbog nemogućnosti odigravanja. To je njegov cilj, da se domogne Evrolige, ali moram da kažem da je u ovom trenutku pozicija sasvim druga. Mislim da se to ne može desiti i mislim da će nas sljedeće godine u Evroligi ponovo predstavljati Crvena zvezda. I ako se ne dogovorimo da ovo završimo pošteno na parketu, ako je Partizan prvi, da se fajnal-for organizuje u Beogradu, ja nemam ništa protiv. Ja mislim da Đoko nema ništa protiv da dođemo da odigramo fajnal-for pred praznim tribinama u Beogradu, nikakav problem nemamo. Neka nam Srbija kao država organizuje brz protok do hotela, da uvaži preglede koje ćemo mi redovno raditi zadnjih 28 dana, od okupljanja, pa do odigrane utakmice u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori briseve od igrača, ja predlažem Đoko da mi kao klubovi iz Crne Gore to prihvatimo i odigramo u Beogradu”, rekao je između ostalog Bokan.

I predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović zalaže se da se sezona odluči na parketu, ako to bude moguće.

“Kada budemo saznali šta će biti predlog Evrolige možemo da se uklapamo u taj predlog, ali u svakom slučaju, isključivo na sportskom terenu doći do završnice sezone. Poštujemo sve rezultate, sve je u redu, liga i tako dalje, ali moramo da kažemo da nije prvi put da onaj ko je prvi u ligi, a to se dešavalo i Zvezdi, ne bude pobjednik plej-ofa, a dešavalo se i Zvezdi da bude treća, pa da bude pobejdnik plej-ofa. Prema tome, sve je to sport, lopta je okrugla i mislim da toga treba da se držimo i na taj način funkcionišemo. Koji datum i kakvi kalendari i tako dalje, opet zavise od Evrolige”, istakao je Čović.

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović istakao je da je u trenutnoj situaciji njegov klub najveći gubitnik, s obzirom na ostvareno do trenutka prekida sezone.

“To što je Partizan ostvario prednost u odnosu na ostale klubove u ABA ligi i Evrokupu, to je ostvario isključivo na terenu. Dakle, Partizan u ovom trenutku je najveći finansijski gubitnik i najveći rezultatski gubitnik. U ovom trenutku nijedna titula na bilo koji način, odnosno glasovima drugih klubova, koja nije dodijeljena na parketu, nam neće ni značiti, ni prijati. Svaka odluka koja bude donešena, poslije tog datuma koga mi zajedno utvrdimo a da to bude objektivan datum, bude nužda za sve klubove”, rekao je Mijailović.