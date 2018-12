Bokan: Sve radimo da spasimo sezonu

Predsjednik KK Budućnost Voli Dragan Bokan kazao je za Blicsport da će Aleksandar Džikić obavljati funkciju trenera “dok god bude interes kluba”.

Podgoričani su u seriji poraza, a posljednji u nizu stigao je u Novom Mestu od dosadašnjeg fenjeraša ABA lige Krke.

“Dio publike nije bio korektan prema treneru. Mi mislimo da je dobar trener, koji je napravio najveći uspjeh i nije zaslužio da ga gađaju poslije jednog poraza i zato sam otišao da ga zaštitim, jer je to interes kluba, ali i sa ljudske strane, jer od prvog našeg sastanka i dolaska u Podgoricu, nije napravio nijednu grešku, kada je u pitanju granica posla u klubu. Ne miješa se van svog posla i drži se okvira i posla i on i ostali. Ima svoj stil rada, vođenja i komuniciranja i dok god bude interes kluba, biće trener Budućnosti”, rekao je Bokan.

Prvi cilj Budućnosti je da odbrani regionalnu krunu.

“Zvezda iga najbolje, najozbiljniji je kandidat za osvajanje ABA. Pristupićemo ozbiljno završnici, a volio bih da u polufinalu izbjegnemo vječite rivale, već da igramo sa Cedevitom, mada je i proljetos bio teško, jer su nas već pobijedili u prvoj utakmici polufinala, kada se sve izdešavalo. Dobili smo šansu koju smo iskoristili tada, a svjesni smo da će nas sada drugačiji gledati, pošto su lani očekivanja bila da Zvezda to odradi u kontinuitetu. Igrači koji igraju Evroligu biće spreminiji, ali će biti mnogo teže”, kazao je prvi čovjek crnogorskog vicešampiona.

Porazom od Krke Podgoričani su značajno smanjili šanse za osvajanje prve pozicije u regularnom dijelu sezone.

“Biću iskren. Nismo zadovoljni. Očekivali smo da ćemo se do posljednjeg kola boriti za prvo mjesto u ABA i izboriti se, ali posljednjim porazima, sa onim ubjedljivim od Zvezde u Podgorici to nije moguće, jer Zvezda igra odlično i neće to dopustiti, pa nam preostaje borba za drugo mjesto. U Evroligi smo očekivali pobjede nad nekim drugim timovima, dobili smo jače, ali nije problem od tri pobjede, već naša igra i crni minuti. Sve radimo da spasemo sezonu”, zaključio je Bokan.