Briljantni Vučević zakucavao preko Lebrona i opet razbio Lejkerse!

Nova briljantna partija Nikole Vučevića u pobjedi Orlanda na parketu Lejkersa 108:104.

Crnogorski centar postigao je 31 poen, uhvatio 15 lopti i podijelio sedam dodavanja.

Nikola Vucevic does it all, finishing with 31 PTS, 15 REB, 7 AST, 3 BLK for the @OrlandoMagic in LA!#PureMagic 108#LakeShow 104

Aaron Gordon: 17 PTS

Terrence Ross: 16 PTS, 4 3PM

DJ Augustin: 12 PTS, 9 AST, 5 REB pic.twitter.com/wmQP7SQHWS

