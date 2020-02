Budućnost Bemax se protiv Partizana vraća pobjedama

Prvi put nakon četiri mjeseca će morati da pokažu reakciju nakon poraza košarkašice Budućnost Bemaxa večeras (19h) u “Bemax areni dočekuju Partizan u 17. rundi WABA lige.

Trijumfalna serija “vučica koja je trajala 13 mečeva prekinuta je u prethodnoj rundi protiv Crvene zvezde u Beogradu, pa se večeras očekuje povratak pobjedama.

“Treba nam reakcija. Evidentno je bilo da smo se malo uljuljkali u tim lijepim rezultatima i laganim pobjedama, bili smo u situaciji da ne moramo da pružimo maksimum da bismo došli do pobjede u nekim mečevima, pa nam se to osvetilo u Beogradu protiv Crvene zvezde. Naravno da bih više volio da se to nije desilo, ali vjerujem da će nam poslužiti kao ozbiljna opomena, rekao je trener Budućnosti Vladan Radović.

Kapitenka Nikolina Babić je van trenažnog procesa bila dvije nedjelje, ali će biti spremna za okršaj sa “crno-bijelima, kao i Anđelika Mitrašinović.

“U preostala dva meča do kraja nastojaćemo da popravimo igru u odbrani, odnosno da podignemo agresivnost, jer smo po tome poznati i da poboljšamo koncentraciju u napadu. Dugo nijesmo bile kompletne, uz sve te probleme došao je poraz u Beogradu, ali to je iza nas. Razmišljamo o onome što slijedi. Nadam se da smo izvukle pouke, a možda je to i trebalo da nam se desi da vidimo da nijesmo najbolje i nepobjedive. Baš zbog toga maksimalno oprezne očekujemo meč sa Partizanom, sa jasnim ciljem da dođemo do pobjede, poručila je Nikolina.