Budućnost Bemax ulaže mnogo u mlađe kategorije

Ženski košarkaški klub Budućnost Bemax postao je brend – crnogorski šampion posljednjih sedam godina konstantno je na završnom turniru regionalne lige, koju je osvojio tri puta u posljednjih pet sezona.

Jasno je da su ,,plave” postale regionalni gigant, ali u podgoričkom timu ne misle samo na prvi tim, već se posebna pažnja usmjerava ka mlađim selekcijama.

Tome u prilog ide i činjenica da nakon što je Budućnost Bemax nastupala dvije sezone u WABA ligi sa selekcijom do 15 godina, u tek završenoj takmičarskoj godini podgorički tim, izuzev seniorske ekipe, imao je i dva tima u WABA ligi za mlade u kategoriji do 15 i do 17 godina.

Kako bi novi talenti iz dana u dan napredovali, samim tim bili u prvom timu poput Marije Leković, Maje Bigović, Anastasije Drobnjak, Zorane Radonjić, Dragane Zivković, Budućnost Bemax konstantno pokušava da stvori što bolje uslove. ,,Plave” su prije tačno godinu izgradnjom ,,Bemax arene” dobile novi dom, a kako se kompleks širi, tako i mlađe kategorije imaju sve više prostora za rad…

“Od prvog dana kada su to mjere dozvolile vratili smo se obavezama. Osim prvog tima i naše mlađe selekcije sada su u pogonu. Sezona je završena, ali jasno je da ovaj period upravo mlade moraju iskoristiti da što više rade kako bi napredovale i bile još bolje u periodu koji slijedi”, kaže Zoran Vujičić, prvi čovjek Budućnost Bemaxa.

S obzirom na idealne uslove u podgoričkom klubu nemaju problem oko termina, a od skoro igračice mogu da treniraju i na otvorenom.

“Imamo sjajne uslove i mogućnost da u jednom terminu treniraju čak tri selekcije. Naime, s obzirom na to da imamo stalni termin u velikoj dvorani SC ,,Morača, to koriste naše juniorke ili kadetkinje, a osim dvorane ,,Bemax arene”, odnedavno koristimo i nove terene na otvorenom u sklopu ,,Bemax arene”, tako da tri selekcije mogu istovremeno da budu u treningu. Za sve naše selekcije od mini-basketa do seniorki obezbijedili su maksimalne uslove i samim tim pokazujemo da je i na mlađim kategorijama veliki akcenat, svjesni da iz njih crpimo nove talente i širimo postojeću bazu”, dodao je Vujičić.

I djevojčice, posebno najmlađe oduševljene su ambijentom, s obzirom na to da treniraju u idealnim uslovima.

“Imamo zaista sjajne uslove. Djevojčicama je od prvog dana kada su ušle u ,,Bemax arena” djelovala nestvarno, a sada uživaju što imaju priliku da treniraju i na otvorenom. Podloga je fenomenalna i ovo je sjajan potez”, dodala je Nina Kovačević, trener mlađih selekcija u podgoričkom klubu.