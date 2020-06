Budućnost dogovara još jedno sjajno pojačanje

KK Budućnost Voli od danas je zvanično jači za Rašada Vona, a dres “plavih” uskoro bi mogao da ponese i kanadski internacionalac Melvin Edžim.

Kako javlja poznati novinar Emilijano Karšija, Edžim bi na kraju sezone mogao da završi svoju misiju u Unikahi iz Malage, a prvi favorit za njegov potpis je crnogorski prvak.

Melvin Ejim is likely to join Buducnost Voli if Unicaja Magala will opt out of his deal when ACB season ends, a source told @Sportando.

As of now, Malaga is unlikely to opt in.

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 7, 2020