Budućnost osvojila Zagreb

Košarkaši Budućnost Volija pobijedila je Cibonu 93:85 u Zagrebu u 14. kolu ABA lige.

Podgoričani su u izuzetno izjednačenom meču uspjeli da slome otpor rivala i da stignu do 12. pobjede u regionalnom takmičenju.

Kajl Gibson je odigrao savršeno drugo poluvrijeme u kom je postigao svih svojih 19 poena i predvodio je Podgoričane do trijumfa.

Prvo poluvrijeme bilo je po notama Nemanje Gordića koji je meč završio sa 23 poena.

Cibona je bila izuzetno neugodan rival, držala se dugo u egalu, a plavo-bijeli su praktično odlučujući višak stvorili na četiri minuta prije kraja kada su stigli do 80:73.

Kod Cibone se istakao Žorić sa 18 poena i deset skokova, Tomas je meč završio sa 21 poenom. Pomoć za Gordića i Gibsona stigla je od Lendrija koji je ubacio 11 koševa i Suada Šehovića koji je dodao deset poena.

THE END: @KKBuducnostVOLI jump back to the top of the standings with the road win in Zagreb over @kk_cibona! #ABALiga #BUDCIB pic.twitter.com/STETgB1LKi

— ABA Liga (@ABA_League) December 30, 2017