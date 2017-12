Budućnost protiv Igokee zaboravila poraze

Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su Igokeu 81:59 u 13. kolu ABA lige.

Podgoričani su rutinski slavili protiv jednog od dva rivala koji ih je pobijedio u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja. Osvetili su se za poraz na startu sezone, ali i vratili na pobjednički kolosjek poslije tri vezana neuspjeha na gostovanjima.

Plavo-bijelima je prijao povratak u Moraču, nakon nekoliko izjednačenih minuta tim Aleksandra Džikića podigao je agresivnost u odbrani i već do kraja prve četvrtine stvorio osjetnu prednost. 19:12 bilo je za naš sastav, koji je do odmora pobjegao na 15 poena razlike (tokom druge četvrtine bilo je i 42:22) i tu je sve bilo riješeno.

Podgoričani su meč odigrali bez velikih oscilacija. Rutinski su u drugom dijelu čuvali prednost i stigli do 11. trijumfa u ABA ligi.

Suad Šehović je meč završio sa 18 poena bez promašaja! Gordić je dodao 16 poena, 12 Popović, 10 Ivanović.

Na drugoj strani 15 poena Li, jedan manje ubacio je Ljubičić.

Podgoričani će naredne sedmice igrati odlučujući meč za ostanak u Evrokupu protiv Lietkabelisa u Morači, pa je ovo bila prava uvertira.

THE END: @KKBuducnostVOLI cruised to their 11th win of the season at home against @BCIgokea and will remain atop of the standings! #ABALiga #BUDIGO pic.twitter.com/t93MCnPpzH

— ABA Liga (@ABA_League) December 23, 2017